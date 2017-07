Álvaro Vadillo: "Las sensaciones son buenas"

“Es diferente a Huesca, un diferente ambiente. Estamos bastante a gusto. Siempre sirve para hacer grupo”. De este modo relata Álvaro Vadillo, centrocampista de la SD Huesca, lo que supone para él pasar unos días respirando el aire puro del Pirineo aragonés. Desde Benasque, donde se estrena en este 2017 y a donde llegó este lunes por la tarde tras resolver unos asuntos personales, el de Puerto Real ha hablado de este arranque de temporada que, en su opinión, deja “buenas sensaciones”. Además, ha afirmado que su cabeza está ahora “centrada” en el Huesca pero también ha reconocido que “el mercado es largo y puede pasar cualquier cosa”.

Vadillo, que fichó por el Huesca en la recta final del pasado verano, tiene la oportunidad este curso de empezar al calor de un vestuario desde el primer segundo. “Tanto en la temporada pasada como en la anterior no pude hacer pretemporada y eso se nota. Me estoy viendo bien, aunque son semanas exigentes y las piernas empiezan a estar cansadas. Hay que aguantar para llegar bien al principio de la liga”, ha dicho el ex del Betis, club donde debutó en Primera con solo 16 años y del que salió después de un calvario de lesiones.

Con solo 22 años, Vadillo sigue con su empeño de recuperar el nivel que exhibió cuando irrumpió en la escena futbolística profesional. “A medida que tenga más regularidad y más minutos se verá al mejor Vadillo. Siempre lo he dicho y no es excusa, es que en los últimos años apenas jugaba tres partidos y eso pasa factura. A medida que pasen los partidos y las temporadas se verá, siempre que respeten las lesiones, mi mejor nivel.