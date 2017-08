Espaldarazo de Agustín Lasaosa a los jugadores

"Los que componemos el entorno, podemos hacer las cosas mejor o peor, pero no hacemos los goles. Lo que me gustaría destacar es que yo que he sido jugador, puedo ser sincero, y decir que al verdadero fracaso o éxito te llevan los futbolistas", consideró el máximo responsable de la directiva del Huesca, comparando los posibles problemas que puedan surgir en el equipo con aquellos que nacen en cualquier empresa.

Lasaosa sale así en defensa de unos jugadores que se han podido ver señalados por las últimas declaraciones de su entrenador, que ha asegurado en sus últimas comparecencias de manera clara que algunos de sus hombres estaban primando su proyección individual a los objetivos del conjunto. Pese a no citar nombres de manera directa, este tipo de afirmaciones han despertado cierto clima de intranquilidad, más en el entorno, ya que las declaraciones de los propios jugadores se empeñan en descartar cualquier tipo de crispación o dudas.

Por eso, y pese a que ante el Tenerife el pasado sábado, el equipo no ofreció su imagen más competitiva, el presidente del Huesca instó a todos los seguidores del equipo a seguir apoyando a su plantilla en este momento crucial. "Quiero mostrar nuestro total agradecimiento a la afición. Yo no he vivido una cosa igual en las ciudades en las que he jugado o trabajado, no he visto nada como lo que se está viviendo. En la calle no hay una pregunta que no tenga que ver con el Huesca. No quiero ni pronunciar la palabra Primera División, pero tengo que pedirles que una vez más que vengan a El Alcoraz y que arropen a los jugadores", dijo el presidente.

Más operaciones en curso

Lasosa también adelantó que en los despachos del Huesca se está trabajando ya activamente en el próximo curso. "Hemos querido empezar solo con Camacho porque estamos viviendo unos momentos muy felices y no queremos dispersar las mentes", explicó el presidente del Huesca, que adelantó novedades para las próximas semanas. "Noticias ya hay, pero están en un cajón, esperando a ver dónde estaremos para poder llevar adelante unas u otras", añadió.