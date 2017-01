El Huesca sigue sin encontrar la chispa

El nuevo año no ha sentado bien al Huesca, que este sábado se mimetizaba con la ola de frío que sacude el país. Congelados y faltos de chispa, los oscenses se quedaban sin sumar en la visita del Alcorcón y ven alejarse la privilegiada situación en la que se instalaron al cierre de 2016. La fórmula más manida en esta categoría, la de esperar, volvía a ser letal para los intereses del Huesca, y ya le ha costado seis puntos en las últimas dos semanas. Apáticos de medio campo hacia arriba, los de Anquela se mostraron de nuevo incapaces de traducir su posesión en peligro, y murieron en el tramo final en una jugada aislada y con un hombre menos tras la expulsión de Akapo.



Antes del nefasto desenlace, los focos de El Alcoraz se centraban este sábado en el último en llegar al vestuario azulgrana: Vicencius Araújo. El brasileño debutaba con su nuevo equipo solo tres días después de aterrizar en el Huesca. La sanción de Borja Lázaro -que vio la quinta amarilla contra el Levante-, y la inminente salida de Urko Vera alfombraban al fichaje su estreno en la Segunda División española. El delantero acusó todavía la falta de compenetración con sus compañeros, pero se le vieron destellos de esa movilidad que garantizó en su presentación y que puede convertirse en su principal baza a la hora de acometer la competencia en su demarcación. El brasileño dejó su puesto en el minuto 72 a Lluís Sastre, que también vivía sus primeros minutos como azulgrana tras su llegada al club al comienzo del mercado invernal.Al margen de los debutantes, como otra gran novedad en el equipo que eligió Anquela, recuperabapor una lesión. Sustituía a Íñigo López junto a Jair. El defensa cumplió en su papel, aunque fue uno de los perjudicados de un estricto inicio de encuentro en lo que respecta al criterio arbitral, que antes del minuto 20 de juego, ya había amonestado con tarjeta amarilla a los dos centrales y al lateral derecho, Akapo -que terminó expulsado-. Con la defensa algo comedida por esta circunstancia, el Huesca hizo frente al claro planteamiento que le presentaba su rival, dejándole a los locales la iniciativa, a expensas de un error determinante.Al Levante la había funcionado la misma fórmula siete días antes, por lo que. La banda derecha, con un activo Akapo fue protagonista en el tramo inicial, con varios balones colgados que no encontraron rematador. Fueron las más claras junto a una aproximación de Vadillo, que condujo dentro del área pero se le anticipó la defensa antes de sacar el disparo.El Alcorcón basaba sus opciones en la contra, buscando un error azulgrana o intentando sacar partido de las amonestaciones de los defensas locales. Con un Huesca señor del balón gracias a una gran actuación de Aguilera en el medio campo, pero incapaz de convertirlo en ocasiones claras, a punto estuvieron los madrileños de sacar oro de un disparo que David Rodríguez estrelló en el palo cuando se cumplía la media hora de juego.El panorama no cambió en el cuarto de hora restante, como tampoco el marcador. El Huesca se instaló en las proximidades del área de Dmitrovic pero le costaba un mundo crear peligro en su interior. La inspiración no llegó tras el paso por vestuarios, aunque tras unos cinco minutos iniciales en la misma tónica, casi soporífera, el encuentro se abrió en lo que a ocasiones se refería, sacrificando el Huesca algo de control sobre el balón en busca de mayor rapidez en las transiciones., pero no lo entendió así Anquela, que sustituyó al gallego por Camacho. Antes había dado entrada a Alexander por Vadillo. Movió el técnico su línea de ataque como fórmula para despertar al equipo del aletargo. Hizo debutar además a Lluís Sastre, sacrificando a Vinicius, el otro jugador de estreno.La apuesta no fue ganadora y desembocó en un nefasto tramo final del encuentro.El despeje fallido de Herrera con el pie facilito una asistencia a Navarro que no tuvo piedad del equipo oscense.Sin tiempo ni capacidad de reacción, con Camacho como delantero centro y Samu en banda, varias internadas de este último, apelando a su velocidad, fueron las últimas del partido por parte azulgrana, tirando más de orgullo que de cualquier tipo de orden. Perdonó David Rodríguez el segundo, ya en el descuento, al estrellar en el palo con todo ya hecho, en el punto final de un partido horrible para los intereses azulgranas.Tras dos derrotas consecutivas en su casa y sin estrena su casillero de victorias todavía en 2017, el Huesca viajará la próxima semana a Tarragona con las bajas confirmadas del sancionado Akapo y los apercibidos Samu y Melero, que obligarán a Anquela mover su ataque, quizás encontrando así la manera de sacarlo de su evidente estado de hibernación.

Ficha técnica

SD Huesca: Herrera, Akapo, Jair, Carlos David, Brezancic, Aguilera, Melero, Vadillo (Alexander, 64), Ferreiro (Camacho, 69), Samu Sáiz y Vinicius Araújo (Lluís Sastre, 72).Alcorcón: Dmitrovic, Nelson (Fede Vega, 79), David Navarro, Owona, Bellvis, Víctor Pérez, Kadir, Toribio, Óscar Plano (Iván Alejo, 60), Luque (Pablo Pérez, 65) y David Rodríguez.Goles: 0-1, min. 82: David Navarro.Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández. Mostró tarjeta amarilla a Samu, Melero, Carlos David y Jair por el Huesca, y a Kadir, Dmitrovic, Nelson, Owona y Martín Luque por el Alcorcón. Expulsó a Akapo por doble amarilla en el minuto 82.Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de Liga, disputado en el estadio de El Alcoraz ante 2.598 espectadores.