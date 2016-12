Agustín Lasaosa: "Intentaremos traer uno o dos refuerzos en enero para dar un paso"

¿Qué significa para usted llegar a la presidencia de la SD Huesca?

Muchas cosas. Primero hay un motivo sentimental muy fuerte, porque tengo fotos en casa con solo 3 años yendo al antiguo campo de San Jorge a ver al Huesca con mis padres. Y luego profesionalmente conlleva un gran componente de responsabilidad porque no es fácil ser presidente de nada, pero del Huesca tampoco porque de fútbol entiende todo el mundo y al final por mucho que creas que lo estás haciendo bien, dependes de que la pelota entre.

Hay muy pocos clubes ya que tengan un régimen presidencialista. Ni el Huesca ni yo lo somos porque he aprendido que siempre es mejor que la decisión sea de cuatro que de uno, porque uno puede estar equivocado.En estos diez años que llevamos en el club no sé cuántas veces habremos nombrado la palabra sueño. Era un sueño primero jugar la promoción a Segunda, luego subir, quedarnos y ahora estar en ‘play off’. Quizá si la ciudad tuviese el doble o el triple de habitantes y recibiésemos más ayudas de las instituciones y del tejido empresarial, a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo e intentarlo.El equipo no está en ‘play off’ por casualidad, ni porque nos hayan pitado 17 penaltis, ni porque hayamos ganado partidos injustamente. Pero yo soy muy realista. Si me ponen un papel delante que dice que el Huesca se salva, lo firmo ahora mismo porque igual que estamos a 6 puntos del ascenso directo, también estamos a 6 del lío de abajo. Y aunque ahora estemos todos felices, te puede llega una racha negativa. La mejor fórmula es mantener los pies en el suelo, pero me gustaría mandar un mensaje de ilusión a la ciudad, a la provincia y a todo Aragón de que vamos a intentar poner todos los medios para ver si podemos dar un paso adelante e intentar hacer una segunda vuelta mejor incluso para estar entre los seis primeros. Además, creo que la plantilla está con el mismo pensamiento que yo.El club está perfectamente gestionado y no lo digo solo yo, sino la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes... Estamos al día en todos los pagos e incluso tenemos un pequeño remanente en el banco. Al aficionado de calle, quiero decirle que el Huesca no se va a volver loco ni va a hacer una revolución. Intentaremos mejorar la plantilla con uno o dos refuerzos. Lo que tampoco va a hacer el club es desmantelar el equipo solo por recaudar, que estén tranquila la gente. Y lo digo porque muchos me preguntan por la calle si vamos a traspasar a Samu. Salvo un ofertón desmesurado, que todo el mundo lo entendería, Samu no se va a mover en enero. Luego, si algún jugador nos dice que le interesa irse porque le ha salido una oferta, lo estudiaremos, pero no vamos a empujar a nadie a salir.Mucho. Anquela lo pasó mal al principio. Vino con una ilusión tremenda pero acababa de marcharse Tevenet y quedaban aún unos resquicios en el vestuario de gente que le miraba de reojo y una persona tan afectiva como él se monta enseguida una película. Pero su final de temporada fue espectacular. Y en verano ya participó mucho más en cuestión de fichajes y ahí están los resultados.No, y se lo he dicho también a él. Por este club han pasado entrenadores amigos míos como Antonio Calderón, Quique Hernández u Onésimo y aunque me doliera en el alma, he tenido que decirles tenían que dejarlo porque los resultados no funcionaban y lo han entendido perfectamente y seguimos siendo amigos. Pero yo jamás he dudado de Anquela.Lo estamos demostrando. Ha habido épocas en las que este trabajo lo llevaban los entrenadores y creo que fue una de las causas por las que los clubes entraron en barrena económica. El trabajo en equipo es el que triunfa.El que más me ha sorprendido es Gonzalo Melero porque crece día a día. Pero hay muchos futbolistas muy interesantes como Ferreiro, Vadillo o Sergio Herrera, al que de no ser por la desgraciada lesión de Javi Jiménez, quizá no le habríamos descubierto. Y otra cosa que tiene el Huesca es la fuerza de los veteranos porque hay un gazpacho muy bueno con gente como Juanjo Camacho, Íñigo López, Nagore con sabiduría, saber estar, personalidad...Quizá esperaba un poco más de los dos puntas, Borja Lázaro y Urko Vera, aunque yo también he sido delantero y sé que a veces te sale todo redondo en un sitio y en otro no dependiendo de factores externos. No obstante, me consta que están muy a gusto y que trabajan día a día por mejorar.Son leyes del fútbol y tú no las manejas. En agosto hubo opciones, pero su entrenador en el Leganés dijo que se lo quedaba mientras no le trajesen otros refuerzos. Yo lo hubiera traído y si lo pudiera traer ahora, lo haría porque nos beneficiaría. Es un gran futbolista y una gran persona con lazos humanos en Huesca porque va a tener un niño, su esposa es de aquí...Es un caso parecido al de Sastre, pero todos no caben. Claro que nos gustaría que volviese. Si Osasuna no contase con él y Fran pudiera volver, lo haría. Él y yo nos miramos a la cara y ya no tenemos que decirnos nada más. Pero no depende de la mirada, sino de la cartera. Y si mañana aparece un equipo que quizá no está respondiendo a los objetivos como Córdoba, Mallorca, Almería o Zaragoza e igual le hace una oferta a la que no podemos llegar.Nos ha causado una enorme alegría que el público se haya dado cuenta del detalle, pero para nosotros resultó muy fácil. Tal y como el doctor Galindo nos informó de la gravedad de la lesión, automáticamente cuatro personas nos miramos a la cara y no hizo falta pronunciar ni una palabra, Nagore estaba renovado. Pero este detalle lo ha tenido el club en estos diez años con varios jugadores. Yes algo bueno porque no te hace daño en un presupuesto y la marca SD Huesca va creciendo, y eso te abre fronteras.