Natxo describe el 'asunto delantera'

Al término del duelo de Los Cármenes, donde el Zaragoza cayó por 2-1, Natxo González, el entrenador blanquillo, no dudó al hacer pública su evaluación del momento actual que vive el equipo, a su juicio, respecto del mecanismo ofensivo que maneja dentro de la plantilla.

"Estamos debilitados en la zona delantera. En Granada faltó Borja Iglesias. Nos está faltando Toquero, que por su experiencia, arriba genera siempre mucha incertidumbre. Ahí estamos debilitados porque tenemos pocas posibilidades. Ahí tenemos un déficit", expresó Natxo.

A mitad de liga, este es el análisis del técnico vasco al respecto. Borja Iglesias, debutante en la categoría en este curso tras venir cedido del Celta B, es con 9 goles el mejor artillero del plantel. Toquero, que fue utilizado por Natxo antes de caer lesionado, preferentemente, por la banda, se fue a la enfermería con 3 dianas en su haber. Por su parte, Vinícius aún no se ha estrenado y su balance es de cero goles en 12 apariciones en liga. Raí Nascimento, que en el proyecto inicial contaba como punta del primer equipo, solo ha asomado en ese rol en dos ratos en Copa y está inédito en la competición regular, de hecho juega hace un tiempo con el filial en Segunda B.

Ante la baja forzosa de Borja Iglesias y con Toquero de baja, resultó llamativa la decisión de Natxo en Granada de no contar con ningún delantero nato. "Al final, en Granada han jugado Papunashvili y Pombo en esos metros finales. Y, obviamente, no son jugadores de ese perfil. Entonces, ahí estamos debilitados. No es disculpa, porque son jugadores de ataque y tenemos que ser más contundentes, pero desde luego que ahí tenemos un déficit al faltarnos dos puntas que son más de referencia", añadió.