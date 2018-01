Los once favoritos de Natxo González

El tiempo en el fútbol no se suele medir con el reloj, sino con los resultados. No obstante, marcadores al margen, también existen tiempos tomados con el cronómetro que ayudan a conocer un equipo, su comportamiento, su carácter, sus nombres presentes, también los ausentes. Los minutos jugados hablan mucho de un colectivo, de la administración del entrenador, de los recursos, de las carencias. Así, con los minutos consumidos sobre el césped, se puede elaborar un teórico once titular.

La principal singularidad que ofrece el teórico once constituido por los once futbolistas con más minutos jugados en el Real Zaragoza reside en que Natxo González debería utilizar un sistema que no ha dibujado en lo que llevamos de curso. Sí, paradójicamente, entre los once jugadores con más minutos jugados hay tres centrales (Grippo, Mikel González y Verdasca), pese a que el conjunto aragonés jamás ha competido con tres centrales durante las 20 primeras jornadas de Liga en Segunda División. Y eso que a sus laterales les gusta jugar por delante de línea del balón…

Con el reloj en la mano, es el ariete Borja Iglesias el jugador más utilizado por Natxo, con 1.754 minutos. El gallego constituye la referencia ofensiva del Real Zaragoza, su máximo goleador, con nueve tantos. Los periodos de fertilidad y esterilidad del delantero centro se han plasmado numéricamente en la tabla clasificatoria. Sin duda, estamos ante el jugador determinante del equipo, el indicador de su rendimiento. Sus goles los hemos cantado, del mismo modo que ahora nos duele su aductor tras la lesión sufrida en Valladolid que le impedirá jugar mañana ante el filial del Barça. El Real Zaragoza necesita a Borja. Por eso ha jugado 1.754 minutos sobre los 1.800 posibles en las 20 primeras jornadas.