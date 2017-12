Verdasca: "Estoy muy arrepentido de mi expulsión ante el Cádiz"

Diogo Verdasca se ha disculpado este martes por las reiteradas protestas a Cordero Vega que supusieron su expulsión en el partido del pasado sábado contra el Cádiz. "Pido perdón al Real Zaragoza y a mis compañeros. Estoy arrepentido", ha asegurado. La declaración del central portugués ha antecedido a cualquier pregunta de los medios. Verdasca ya espera el fallo del Comité de Competición por sus faltas al colegiado. Una sanción que oscilará entre los dos y los tres partidos. "Respetaré lo que me impongan", afirma.

"No puedo volver a cometer este error, porque nos costó el partido -ha reconocido-. Voy a aprender de él para volver más fuerte". El zaguero cree que su expulsión le puede ayudar "a crecer como jugador: a saber hablar con tranquilidad y controlar mi temperamento". En efecto, a pesar de los reiterados intentos de Alberto Zapater (que consideró "justa" la cartulina) para que el luso cesara en sus protestas, este último no se calló. "Respeto mucho al capitán, pero fue un momento muy caliente. Ninguno está más jodido que yo", considera.

Verdasca se perderá inevitablemente el choque del próximo sábado en el estadio Carlos Belmonte, contra el Albacete. El central ha manifestado que confía en el potencial del equipo para sacarlo adelante. "Queremos sumar los tres puntos en cada partido. Natxo nos dice que tenemos que seguir trabajando para dar una alegría a la afición", explica. Una cita en la que su compañero Mikel González podría estar, al encontrarse en la recta final de recuperación de su lesión, aunque el portugués considera que aún es muy pronto para confirmar o no su presencia. "No sé si estará. Aún está comenzando la semana", manifiesta. Lo que sí es seguro es, en caso de comparecer sobre el césped albaceteño, a su lado no estará Verdasca. Deberá hacer acto de contricción.