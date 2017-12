La derrota de Verdasca

Se lo puso muy fácil Verdasca al árbitro que engaña con su apellido. Adrián Cordero se llamaba el colegiado que firmó el enésimo revés como local del Real Zaragoza en 2017. Menos más que fue el último partido en La Romareda del año en el que solo ganamos cuatro partidos en casa. Derrota dura en fondo y forma. La autoexpulsión de Diogo Verdasca, sin duda, constituyó el principal factor determinante y desencadenante.

Internacional en las categorías inferiores con Portugal, prometedor defensa del filial del Oporto, Verdasca llegó a Zaragoza el pasado verano. Estas vitolas constituyeron los principales asideros en una temporada en la que no está confirmando las expectativas que le trajeron a La Romareda. Cierto es que su rendimiento disminuye sin el amparo de Míkel González, cuando comparece con Grippo. Pero ayer no procede apuntar al helvético para hallar la razón de la derrota. Ayer, por este orden, primero se perdió Verdasca y luego perdió el Zaragoza.

Los hechos acaecieron en el minuto 27. En una acción intrascendente, Verdasca fue amonestado. Zapater le dijo que se retirara. Verdasca no escuchó al capitán ni a la razón y le dijo al árbitro: «Eres muy malo». Cordero, que de cordero no tiene nada pese a su apellido, y al que le gusta el protagonismo más que comer con los dedos, sacó inmediatamente la roja. Con más de una hora por jugar, Verdasca le había puesto en bandeja el partido al experto Cádiz.