Paco Herrera y Whalley, enganches del Sporting con el Real Zaragoza reciente

Están pasando tantos entrenadores y, sobre todo, jugadores por el Real Zaragoza de la última década que es raro el rival en la actual Segunda División que no tenga uno o varios ex en sus filas. El caso del Sporting de Gijón, el rival de turno este domingo el El Molinón en la jornada 17ª, no es ajeno a esta circunstancia, por más que el club rojiblanco venga de descender de Primera el pasado mes de junio. Allí, dos temporadas después de la última visita zaragocista al campo astur, el enganche con el pasado reciente lo componen el entrenador Paco Herrera y el portero suplente Óscar Whalley.