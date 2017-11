Vinicius: "El partido importante es el de Gijón"

Vinicius Vasconcelos Araujo asomó en el once del Real Zaragoza contra el Reus, matizando el sistema táctico del equipo principalmente cuando se tenía la pelota (ya no se atacaba con rombo en el centro del campo), manteniendo sus formas habituales -un 4-4-2 clásico- en situaciones defensivas. Fue la novedad y el intento más evidente de Natxo González de cambiar las cosas. En cierto modo, funcionó: el juego fue más profundo, algo más vertical y Borja Iglesias pisó más zonas de finalización que de creación. Vinicius le acercó a la portería. El Zaragoza no marcó, pero generó una veintena de remates. Bastantes, los suficientes como para afirmar que su juego mejoró y recuperó algunas constantes vitales. “Hicimos un buen partido, recuperamos el buen fútbol, pero salimos tristes por la manera en la que jugamos y no conseguimos la victoria", afirmó este martes el delantero brasileño. "Estoy triste, pero contento porque dimos un paso para salir de esta situación", añadió.

En el plano personal, Vinicius se mostró satisfecho: "Me quedé muy contento por ello, me alegré mucho de jugar con Borja, es muy inteligente y me aporta mucho ahí delante. Todos los jugadores queremos jugar, pero esta plantilla tiene mucha calidad y cuando no juegas hay que trabajar más. Intento hacer mejor el trabajo porque es el camino para aprovechar la oportunidad",señaló.

Vinicius repetirá en el once contra el Valencia en Copa del Rey, el club que le trajo de Brasil cuando representaba una de las mayores promesas del fútbol de su país. En Mestalla no cuajó y ahora en Zaragoza intenta reencontrarse. “Me motiva jugar en Valencia, son compañeros con los que compartí vestuario hace poco tiempo. Allí todos podemos tener minutos y es importante para todos los jugadores saber que son importantes”, explicó. "Mestalla es un campo bonito para jugar y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible, pero el partido más importante es en Gijón el domingo", agregó.