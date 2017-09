Benito y Pombo abrieron en Copa la vía de los apoyos goleadores a Borja Iglesias

Del resto, Buff falló una en Tenerife (se la sacó a córner el portero local); Toquero y Zapater remataron al poste en la buena segunda mitad frente al Granada; y, en El Arcángel de Córdoba, Benito y el citado Buff pudieron hacerlo mejor en sendas penetraciones claras en el área andaluza que culminaron erradamente.

Por esto, lo ocurrido en el tramo final del partido de Copa, jugado el miércoles pasado de nuevo ante el Granada (3-0, victoria contundente y convincente de los zaragocistas), donde Benito y Pombo firmaron la consecución de los dos últimos goles del partido, abre la vía necesaria para que el mecanismo ofensivo de Natxo González tenga un grado de eficacia más regular y efectivo en lo sucesivo. Porque, en efecto, el 1-0 copero ante los granadinos lo había vuelto a anotar Borja Iglesias, otra vez desde el punto de penalti. Es decir, que los primeros cuatro goles oficiales del nuevo Real Zaragoza los hizo el potente delantero centro de Santiago de Compostela.

Benito marcó en jugada corrida, culminando con un potente derechazo en el área una gran asistencia de Eguaras en una jugada de ataque fraguada en la fábrica de Borja Iglesias y su 'cuerpeo' con los defensas rivales. Lo de Pombo fue un brindis del propio Iglesias, que como primer especialista del equipo, pudo haber lanzado el segundo penalti que Eiriz Mata señaló a favor del Real Zaragoza en el área granadina y seguir engrosando así sus números particulares. Pero el gallego permitió que fuese otro el tirador, lo que hizo posible el primer tanto del canterano Pombo desde los once metros (no sin discutir levemente con Papunashvili al respecto).

El Real Zaragoza, con buenos llegadores en su remodelada plantilla, con gente que acredita gol en su currículum, agradecerá a medio plazo que el flujo anotador no recaiga solamente en Borja Iglesias en un alto porcentaje. El caso de Ángel en la temporada pasada (marcó 21 dianas) es un claro ejemplo de lo que, pese a gozar de la clarividencia de un buen delantero, puede acabar siendo pernicioso para el sistema táctico de un equipo: si no ve puerta él, no la ve nadie. Mal asunto siempre. Es preferible tener varios cañones afinados y engrasados cada fin de semana.

Además de los pioneros en abrir la vía de 'los otros goles', Benito y Pombo, el Real Zaragoza espera la incorporación progresiva al elenco de autores de los tantos en los partidos ligueros de los Toquero, Buff, Oyarzun, Papunashvili, Vinicius (cuando debute), Raí Nascimento (si empieza a jugar), Febas -toda la segunda línea-, además de lo que vaya llegando de más atras: Eguaras, Javi Ros, Zapater o cualquier defensa, donde, además de Benito, también Grippo suele ver portería varias veces al año en el balón parado.