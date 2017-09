Natxo González: “Si Eguaras no puede jugar, la opción es Guti”

El estado físico de Íñigo Eguaras, que concluyó lesionado el encuentro copero del miércoles pasado ante el Granada, constituye la principal cavilación de Natxo González. El técnico zaragocista habló a mediodía de este viernes, aunque el equipo se entrenará este viernes por la tarde en la Ciudad Deportiva. Natxo analizó el tema e incluso manifestó sus intenciones en el caso de que no pueda comparecer el próximo domingo el centrocampista navarro. La segura ausencia por sanción de Alberto Zapater deja como principal alternativa al canterano Raúl Guti. “Si Íñigo veo que no puede competir, el recurso más claro es Guti. Si Eguaras no puede jugar, la opción es Guti”, zanjó el gestor de recursos humanos de la primera plantilla aragonesa.