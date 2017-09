Borja Iglesias: "Entre todos podemos hacer un Real Zaragoza grande"

En el primero, recuerdo que Ángel me dejó el balón de espaldas, vi que el defensa se quiso anticipar, me giré y chuté. No pensé mucho más. Le pegué al palo largo y entró.

El segundo también fue una taba de categoría.

Llegó tras un saque de banda. Gaizka Toquero la peinó, Febas se llevó a un central, quedó el balón franco y le pegué.

¡Qué alegría, Borja, qué alegría!

Sí, todos estábamos muy contentos. Era el primer triunfo y los goles sirvieron para ganar. Además, mis compañeros parece que se alegran todavía más que yo cuando marco. Eso me hace sentirme más feliz aún si cabe.

Buena señal la del gol compartido... ¿Qué le dijo el entrenador?

Natxo me felicitó.

¿Y el presidente, Christian Lapetra?

También me felicitó, pero sobre todo por mi esfuerzo y por mi trabajo para el equipo.

¿Ya ha visto los goles?

Vi una repetición que me enviaron mis padres, pero no se veían demasiado bien las jugadas.

Tiene que ver bien vistos los dos golazos, hombre…

Los veré, los veré.

¿Y qué le dicen sus padres?

Mis padres no se meten mucho. Están felices porque me ven feliz. Ellos están tranquilos porque saben que estoy feliz en Zaragoza.

Fue uno de los jugadores del verano en la Segunda española. Todo el mundo quería ficharle. Usted les ha dado calabazas a todos menos al Zaragoza.

Tenía tantas ofertas… Bendito problema, ¿verdad?

Ya lo creo...

Todos queremos un verano así.

¿Por qué se decidió por el Real Zaragoza?

Lalo y Natxo influyeron mucho. Me llamaron a lo largo del verano. No me presionaron, me hablaron claro. Me presentaron el proyecto, demostraron confiar en mis condiciones y me hicieron sentirme importante. También hablé con un entrenador de Zaragoza que había tenido en la cantera del Villarreal, con Tito García Sanjuán.

Conocía el hecho de que le había entrenado Tito García Sanjuán. Recuerdo que le llamamos para que él dibujara su perfil futbolístico en HERALDO el día que fichó usted por el Zaragoza.

Le hablaría bien de mí…

No iba muy equivocado, no… Aseguró que estábamos ante un nuevo ‘crack’. ¿Y qué le dijo Sanjuán de Zaragoza?

Él conoce muy bien la ciudad y el club. Me dijo que venía a un equipo de Primera de toda la vida, una entidad con mucha exigencia, con una gran afición detrás, con todo lo que esto supone. Y como la palabra exigencia me gusta porque te ayuda a ser mejor, me vine. Quiero ser futbolista y triunfar, y la gran exigencia que tiene el Zaragoza puede ayudarme. Quería sentirme futbolista, y no hay mejor sitio que éste.

Su caso puede ser el mismo que el otro Borja del Zaragoza, Borja Bastón. Llegó cedido y se hartó a meter goles.

¿Cuántos metió?

Veintidós.

Muchos goles…

En el Dépor no contaron con Borja Bastón. Con usted no ha contado Unzué en el Celta.

Decía que quería evaluarme a lo largo del verano, que en 20 o 30 días me diría algo. Yo le pedí irme. Había metido 34 goles el año pasado en el Celta B. Pensaba que era el momento y salí cedido.

El año pasado metió 34. ¿Cuántos hará este año?

En Vigo siempre me lo preguntaban y yo no sabía qué contestar.

Usted contesta en el campo…

Por ahora va bien la cosa.

Tres partidos y tres goles...

Esa media es altísima. Ojalá pudiera mantenerla, aunque en el fútbol hay días buenos y días menos buenos.

Los días buenos han comenzado ya. El equipo solo lleva cuatro días jugando junto y ya comienza a hacer cosas muy interesantes.

Hay que tener paciencia. Juntos somos más fuertes. Estamos mucha gente joven, con muchas ganas de progresar, de crecer. También hay veteranos para equilibrar. La mezcla es buena.

Su conexión con Gaizka Toquero puede ser la bomba.

Gaizka es un ejemplo de todo. Ya lo vio en Córdoba. Lo lucha todo. Con alguien que antepone el equipo a uno mismo, se puede ir a cualquier lado.

Y si nos atrevemos a decir la palabra ascenso…

Entre todos podemos hacer un Real Zaragoza grande. Tenemos esa ilusión. Hay que ir dando pasos, poco a poco, para hacerlo real. La forma de conseguirlo es a través del trabajo. Por ejemplo, ante el Granada me sentí y nos sentimos todos sensacional, con La Romareda ayudando, apoyando a tope. El apoyo de la afición es básico. Así es más sencillo jugar y ganar. Fue muy bonito.

¿El ascenso como reto o como ilusión?

Las dos cosas. Es reto y es ilusión. Además, quien viene a Zaragoza, viene a eso, a ascender. Si no viene a eso, está mintiendo un poco.

La pena es que ha venido a Zaragoza cedido, o sea, solo para unos meses…

Quién sabe lo que puede deparar el futuro... A veces piensas que vas a estar en un lugar seis meses y te quedas mucho más. Yo estoy muy bien en Zaragoza, y eso es muy importante.