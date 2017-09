Cristian Álvarez o Álvaro Ratón, un dilema entre tres palos

Habrá cambios en el redonchel del centro del campo. Además, Natxo González dejó ayer abiertas otras incógnitas en el once inicial del Real Zaragoza. Una de ellas, esencial: el inquilino de la portería. Álvaro Ratón o Cristian Álvarez, esa es la cuestión. El pasado miércoles debutó el guardameta Cristian Álvarez al cuidado del portal en el encuentro de Copa ante el Granada. Sea por lo que fuere –entre otras razones, porque manifestó sensación de solidez–, fue el primer partido oficial del curso en que el conjunto aragonés no encajó ningún gol. En todas las citas anteriores había sido titular Ratón, pues Cristian Álvarez firmó entrada la pretemporada. Ayer, Natxo González fue interrogado sobre el dilema que aparece entre los tres palos zaragocistas. "¿Ratón o Cristian Álvarez? No lo sé. Ya lo iréis viendo. Tengo la idea, pero no la voy a hacer pública", zanjó el técnico zaragocista. No obstante, Natxo enfatizó la trascendencia de cerrar a cal y canto la puerta, un objetivo en el que la línea defensiva debe declarar como colaboradora esencial. "La defensa crece como todas las líneas. Me gusta no encajar. Es muy importante para la autoconfianza y para ajustar situaciones de juego", dijo el técnico sobre su defensa, una línea que comienza a ofrecer indicadores de solvencia.