Natxo González: "Hemos tenido una grandísima personalidad"

El entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, subrayó el valor del triunfo obtenido en Córdoba, un resultado sostenido "en una gran personalidad" que refuerza el ánimo del vestuario y la confianza de todo el zaragocismo. "Estoy muy satisfecho con el trabajo ofrecido por el grupo", comentó el técnico del cuadro aragonés nada más finalizar el choque. "Ellos aprietan mucho en su campo. Nada más empatar han acentuado su empuje, pero nosotros hemos sabido contrarrestarlo. Y, sobre todo en la segunda mitad, hemos tenido una grandísima personalidad sobre el terreno de juego", insistió el preparador zaragocista.

El técnico recordó "el enorme mérito" de puntuar en Córdoba, un escenario "muy exigente" en todos los sentidos, porque se trata de un adversario "muy insistente" que, de hecho, genera mucha presión y crea mucho peligro "en cada córner, en cada falta, en cada acción a balón parado".

González también se refirió a Borja Iglesias, autor de los dos tantos del Real Zaragoza, y que ya contabiliza tres dianas en el presente curso. "Aporta goles, pero además exhibe un gran compromiso en todo momento. Siempre da prioridad al colectivo sobre el plano individual", advirtió el técnico, quien, por el contrario, no quiso pronunciarse sobre la labor arbitral. "Intento no hablar nunca de los colegiados, y mi intención es seguir así. ¿La mano del jugador del Córdoba? Los árbitros te perjudican unas veces y te favorecen en otras. Es un tema que no quiero valorar", señaló.