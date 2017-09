El espigado central –1,90 metros–, que destaca por su envergadura y contundencia, apuntalará la línea en la que el conjunto aragonés se ha mostrado más frágil hasta ahora. Se convertirá, con sus 31 años, en un nuevo contrapeso a la juventud que predomina en el plantel diseñado para esta temporada. Un veterano de cuya sabiduría beberán los más jóvenes.

El zaguero se mostró relajado ante las altas expectativas que parecen haberse depositado sobre su figura, destinada a elevar la calidad de una línea defensiva que se ha mostrado muy insegura hasta ahora. "No he jugado ningún partido en el que no tuviera presión o la que yo me haya puesto", manifestó. Una buena señal dado el ambiente competitivo en el que se ha movido durante gran parte de su trayectoria deportiva: la Primera División.

Mikel González afrontará a orillas del Ebro su primera experiencia fuera de las filas donostiarras tras el desvanecimiento de las opciones que tenía de continuar militando en la máxima categoría del fútbol español. "He estado en contacto con el club y con Lalo (Arantegui) todo el verano. El interés que han tenido, lo que me han propuesto y, sobre todo, que me conocen y saben lo que quieren de mí, han hecho que me decante por venir".

El director deportivo del Real Zaragoza alabó la predisposición y las cualidades del defensa aludiendo a su fecha de llegada. Lo bueno no aparece a las primeras de cambio, insinuó Lalo. "Los futbolistas contrastados y con experiencia llegan en los últimos días del mercado de fichajes, ya que su objetivo es jugar en Primera División", explicó.

Con su firma estampada en un contrato que le liga al Real Zaragoza para las dos próximas temporadas, el cuadro aragonés hallará en el de Mondragón (Guipúzcoa) un jugador comprometido con la causa "al 100%". "Vengo a aportar lo que tengo y lo que sé. No entiendo el fútbol si no es dándolo todo", pronunció con determinación.

La puesta a punto

El jugador reconoció que todavía se encuentra en proceso de alcanzar su pico de forma. "Llevo tres meses sin entrenar con ningún equipo, he ido trabajando por mi cuenta. Sí que es cierto que desde que terminó la Liga no he entrenado en una dinámica de grupo. Es esa adaptación la que me falta", declaró. Es por estas razones por las que el central no se marca una fecha para empezar a competir. "Esperaremos a ver cómo son las sensaciones e iremos hablando día a día. Si todo va por buen camino, espero estar pronto", anunció con ilusión.

El futbolista describió a sus nuevos compañeros, a los que conoció ayer por la mañana, como "un equipo joven y con un hambre brutal". Una ambición que extendió a Natxo González y a la dirección deportiva. En el horizonte, y como no podía ser de otra manera, el ascenso: un objetivo "precioso" y un "gran aliciente" al que aludió con cautela. "Es complicado, ya que hay mucha igualdad en Segunda. Con paciencia, pero es ahí donde tenemos que enfocar la temporada. Tendremos que trabajar mucho y hacer las cosas muy bien. Pero tenemos que marcarnos esa ilusión. Mi mejor momento fue cuando ascendí con la Real", rememoró con nostalgia.

Una satisfacción que intentará igualar de la mano de un vestuario en el que contará con viejos conocidos como Gaizka Toquero (con quien coincidió en los juveniles del conjunto txuri urdin) y otros efectivos vascos como Alain Oyarzun o el propio entrenador, Natxo González. Todos ellos facilitarán su desembarco en un equipo al que llega para proporcionar estabilidad en su zaga.