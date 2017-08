Mikel González y Vinícius, refuerzos de lujo

Mikel González y Vinícius Araújo completarán la plantilla del Real Zaragoza. Un defensa de contrastada experiencia y un delantero de calidad incrementarán más si cabe la capacidad competitiva del colectivo que gestiona Natxo González. El principio de acuerdo con el zaguero ya se concretó en la noche de ayer y solo resta el examen médico para que pase a integrar la nómina zaragocista durante las dos próximas campañas. Mientras, con el punta el concierto está ultimado a falta de mínimos detalles. Con estas dos incorporaciones, el club aragonés da por cerrado en el mercado de verano el plantel con el que pretende instalarse en la zona noble de la clasificación de Segunda. Una vez realizados 10 fichajes más las aportaciones procedentes de la cantera, las llegadas ahora del defensa central Mikel González y del delantero Vinícius Araújo robustecerán a un Zaragoza que ya manifestó su potencial real el pasado domingo ante el Granada.

Los últimos en llegar vienen a cubrir las zonas más vulnerables que se advierten en el equipo: un defensa central de jerarquía y un dinamizador cerca de Borja Iglesias, ese delantero que tanto agradó el pasado domingo. Los perfiles de los jugadores son tan distintos como las necesidades que precisa satisfacer el Zaragoza. Sin duda, la zona central de la defensa constituye el sector menos sólido de un cuadro que persigue la fiabilidad defensiva como soporte esencial de su ideario de juego. Llegaron en el verano Grippo y Verdasca. También subió desde el filial Zalaya, un defensa que ataca mejor que defiende. Sigue de la pasada temporada Jesús Valentín. El singular dato de que Valentín, un reserva del pasado curso, sea titular en el actual destapa las carencias centrales de la defensa. Es por este motivo, además de por la manifiesta inseguridad transmitida por Verdasca, por lo que el club priorizó la contratación de un central en el cierre del mercado. Mikel González significa un fichaje de primer orden. Sus 300 partidos oficiales con la Real Sociedad (181 en Primera División) denotan la entidad de este defensa. Central de 31 años, puede ofrecer un rendimiento inmediato. El club también tanteó a otros defensas, como Cata Díaz; pero la intención preferente siempre apuntó a Mikel González. Las gestiones por fin cristalizaron ayer. Refuerzo de lujo en Segunda División.

La historia de Vinícius Araújo, el prometedor delantero a punto de firmar, es otra, como otras son las características del Zaragoza en esa parcela. El rol de titular de Borja Iglesias quedó evidenciado en su primera comparecencia en La Romareda. Delantero grande, y no solo por sus 187 centímetros. Sabe jugar al espacio, la sabe guardar, la rompe cuando le llega… Pelotero de categoría. Hay que ayudarle. Merecerá la pena. Hay buenos llegadores desde atrás: los que vimos el domingo, y también Raí. Vinícius Araújo sumará para hacer mejor si cabe a Borja, que es mucho hacer… Tiene 24 años. Lo captó el Valencia y lo cedió al Standard de Lieja primero, y al Huesca el curso pasado. Este verano regresó junto al Turia. Marcelino no cuenta con él. Desde luego, no es Simone Zaza, pero en Zaragoza puede aportar mucho. Para eso le ha vuelto a echar el ojo Lalo Arantegui, para completar un equipo que queda bien bonito con estos dos últimos retoques.