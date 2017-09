Vinícius Araújo completa la plantilla del Zaragoza

Habrá que comprobar el rendimiento que ofrece la plantilla sobre el campo, verdad verdadera del fútbol; pero en los despachos, el Real Zaragoza ha sabido cumplir en tiempo y forma en el mercado de verano . Incluso sobró tiempo y no hubo que ir deprisa y corriendo en la pasada medianoche. Los ejecutivos del club aragonés supieron resolver satisfactoriamente los asuntos pendientes (el fichaje de Vinícius y las bajas de Irureta y Xumetra) antes de que anocheciera. " Podemos estar satisfechos de cómo ha ido el mercado. Desde ya vamos a pensar en mejorar día a día", apuntó Lalo Arantegui, director deportivo. Inmediatamente antes, Vinícius Araújo había firmado el contrato ante Christian Lapetra, presidente de la entidad, y Paco Checa, secretario general. El delantero brasileño queda vinculado con el Real Zaragoza por una temporada, con opción a dos más .

Vinícius Araújo (Minas Gerais, Brasil, 22 de febrero de 1993) había rescindido en la mañana de ayer su contrato con el Valencia. Formado en el Cruzeiro brasileño, ha jugado, además de en el Valencia, en el Cruzeiro, Standard de Lieja, Recife y la pasada campaña en la SD Huesca, clubes estos últimos en los que militó como cedido de la entidad levantina. El nuevo jugador del Real Zaragoza ha sido además internacional con la selección brasileña sub 21. El delantero representa una apuesta de Lalo Arantegui, que también lo firmó para la SD Huesca en enero pasado cuando era director deportivo de la formación altoaragonesa. "Estoy muy contento de estar en Zaragoza. Es el club en el que quería jugar", reiteró ayer Vinícius nada más llegar a las oficinas del Real Zaragoza.

Sin duda, Vinícius fue el hombre del día, la pieza que completa el puzle zaragocista. Porción a porción, Lalo Arantegui ha ido montando un plantel siempre subordinado a los límites presupuestarios acotados por la Liga de Fútbol Profesional (LFP). En teoría, la masa salarial destinada a la plantilla giraba alrededor de cinco millones de euros. Con las indemnizaciones a los futbolistas con que no se contaba, al final la cantidad destinada a salarios supera ligeramente los cuatro millones. En esos parámetros tan estrictos se ha edificado el equipo. Pese a estos márgenes tan estrechos, en la secretaría técnica gravita la ilusión por el equipo configurado.

Límite salarial y temporal

El desarrollo de la semana ha sido satisfactorio. Después de la grata impresión causada ante el Granada el pasado domingo en La Romareda, la secretaría técnica zaragocista debía dirimir otros careos antes de visitar mañana el Nuevo Arcángel de Córdoba. El 1 de septiembre, esto es, ayer, era la fecha límite. Tres días antes, el club concretó el fichaje de Mikel González, el futbolista que debe aportar solidez estrutural a la zona más débil que se aprecia en el equipo de Natxo González, el centro de la defensa. El alta del exjugador de la Real Sociedad coincidió en el tiempo con la salida de Edu Bedia, el primero del paquete de cuatro descartados con el que se llegó a un acuerdo de desvinculación. Firmado Mikel González, el fichaje del delantero Vinícius Araújo quedaba como única operación por resolver en el capítulo de altas. En el club, aunque el brasileño no había firmado, sí se tenía la certeza de que el acuerdo cuajaría.

Al día siguiente, también se alcanzó un acuerdo para que Álex Barrera abandonara el Real Zaragoza. Además de elaborar una plantilla con jugadores de otro perfil, también era necesario liberar masa salarial para afrontar la última contratación. No hay que olvidar que los cuatro descartados abarcaban unos 800.000 euros de masa salarial. No han trascendido de forma oficial las interioridades de las negociaciones, pero la predisposición de los cuatro descartados no ha sido la misma para alcanzar el acuerdo. En el último día del mercado, ayer, quedó desvinculado primero Xabi Irureta, y Jordi Xumetra después. La firma de Vinícius Araújo cerró un día teóricamente perfecto para el Real Zaragoza. En la oficina ha logrado culminar la renovación que pretendía con los hombres que pueden caber en un espacio salarial que ligeramente se eleva sobre los cuatro millones de euros. Con esos hombres pretende y va a pugnar con plantillas que multiplican su coste. Coste y valor, esa es la cuestión... El valor real del Zaragoza ya lo vimos el pasado domingo en La Romareda.