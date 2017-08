Quinto entrenador que se pone al frente del quinto proyecto en Segunda

Quinto año en Segunda División tras el último descenso, en junio de 2013. Y quinto inquilino en el banquillo para arrancar el nuevo proyecto del Real Zaragoza: Natxo González. Los cuatro predecesores del técnico vasco no lograron culminar con éxito las expectativas de sus respectivas encomiendas, por hache o por be. Y, por supuesto (de ahí la nula continuidad), ninguno acabó el año que con tanta ilusión nació, como ahora, en la canícula de agosto. El Real Zaragoza, por lo tanto, está ante un reto mayúsculo en este sentido: ser capaz de atinar con las personas, con la solvencia, con el grado de paciencia suficiente si cuesta arrancar, con la sintonía entre el equipo, el cuadro técnico, la grada y los alrededores de un equipo que siempre es foco de máxima atención por su relevancia en la tierra, por su caché en una división, la Segunda, que no es su hábitat natural y produce sarpullidos a nada que se tuercen los caminos.

En efecto, llama la atención que cada año en el último lustro el Real Zaragoza presente en el primer partido oficial en La Romareda, además de a más de una quincena de futbolistas, a un entrenador nuevo. El año pasado era Luis Milla. El anterior, Ranko Popovic. El inmediatamente anterior, Víctor Muñoz. Y el que lo precedió, el primero tras del descenso, la apuesta había sido Paco Herrera. Cinco veranos, cinco pretemporadas con cinco librillos distintos, con cinco propuestas dispares, con modos y maneras divergentes entre sí.

No quiere decir esto que en estos cinco años el Real Zaragoza haya tenido cinco entrenadores. No es eso. Han sido unos cuantos más. Porque, entremedias, a temporada en marcha, por aquí asomaron los Lluís Carreras, Raúl Agné y, como flotador de máxima emergencia, César Láinez, hombre de la casa que fue el encargado el año pasado de intentar -y lograr in extremis- evitar el descenso a Segunda B y, con él, la liquidación de la SAD. Son ocho técnicos en cuatro años naturales, dado que este quinto acaba de nacer. No hacen falta más explicaciones sobre los efectos que esto tiene sobre el día a día de cualquier equipo de fútbol.