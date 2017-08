Jordi Xumetra ya es un descartado más

Ayer, en la mañana de la Ciudad Deportiva , por primera vez, se pudo observar a los cinco futbolistas descartados en el el Real Zaragoza compartiendo ejercicios y tareas al margen de sus compañeros, alejados de la pauta principal de Natxo González justo antes de un nuevo partido amistoso al que, como ya se sabe, tampoco se les convocó. Xumetra es la novedad en este singular grupo que, hasta ayer, conformaban Barrera, Edu Bedia e Irureta como miembros originales y Manu Lanzarote , incorporado la pasada semana, tras más de 20 días con un permiso especial.

Xumetra estrenó así el estatus de futbolista descartado. Hasta ahora, con su continuidad envuelta de incógnitas, había participado como un futbolista más de la plantilla en la pretemporada de Natxo González, tanto en los entrenamientos programados como en los partidos amistosos. Un periodo de examen en el que técnico y dirección deportiva deseaban evaluar su estado físico y futbolístico tras su complicada temporada pasada por culpa de una lesión en el peroné. Así, aunque sin gran relevancia para el entrenador, jugó contra Logroñés, Mirandés, Villarreal B y Levante. Sin embargo, sus minutos contra el equipo valenciano serán los últimos que dispute en el verano zaragocista.

De ahí que ayer, Xumetra acompañara por primera vez a Lanzarote, Barrera, Irureta y Bedia en una rueda de ejercicios al margen de los demás, bajo la supervisión del recuperador Andrés Ubieto.

Es el paso previo que le faltaba al extremo gerundense para situarse, de pleno, en la rampa de salida del Real Zaragoza. Desde ayer es un descarte con todas las letras, como ya se le ha comunicado desde el club a él y a su representante.

El siguiente paso de Xumetra se dirige a la búsqueda de equipo. Su agente, Joseba Díaz, ha recibido tanteos, como el de Córdoba, unos contactos, no obstante, que no se han traducido en una oferta formal. De momento, esta vía de salida para el futbolista catalán no prospera.

En las últimas horas, ha trascendido el interés del Real Murcia, en Segunda División B. Sin embargo, la opción de rebajarse de categoría no la contempla ahora Xumetra, quien espera tener salida, al menos, en Segunda División.

El acuerdo de rescisión con el Zaragoza tampoco parece cercano. Encontrar una oferta de otro club es requisito primordial para firmar una desvinculación pactada con el club aragonés. Comparte así situación con Lanzarote –de todos los casos es el más avanzado–, con Xabier Irureta, con Edu Bedia y con Álex Barrera. La ausencia de propuestas encalla y complica las negociaciones con el Zaragoza para pactar una solución contractual. Por obligación del tope salarial, el club necesita dar salida a algunos de estos futbolistas para rematar la plantilla en los días finales de agosto.