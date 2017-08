Xumetra, otro descarte más del Real Zaragoza tras 4 semanas de pretemporada

Jordi Xumetra ha sido uno más en el equipo durante el primer mes de la pretemporada del Real Zaragoza, pero tras el último amistoso jugado ante el Levante el pasado sábado, ha pasado a engrosar la lista de descartes del área deportiva y técnica del club. El extremo catalán, de 31 años, no ha superado positivamente este periodo de prueba , de verificación, que Natxo González y Lalo Arantegui establecieron en el inicio del trabajo veraniego de la plantilla y, por lo tanto, ya sabe que no tendrá sitio en la plantilla del curso 2017-18.

Lalo lo ha hecho público este lunes en el acto de presentación del portero Cristian Álvarez, donde departió brevemente con los medios de comunicación. "La situación de Xumetra está en la línea de los otros jugadores que tienen que buscarse otro club (Lanzarote, Irureta, Bedia y Barrera). A todos estos futbolistas se les ha comunicado que lo mejor es que encuentren otro equipo, que deportivamente, aquí lo van a tener muy complicado para tener minutos. Complicado, no. Imposible. Y Xumetra es uno de ellos", personalizó el director deportivo del Real Zaragoza.

Xumetra, a diferencia de los otros cuatro, sí que ha sido uno más en las primeras 4 semanas de trabajo con Natxo y ha rotado como uno más en los partidos amistosos, tanto en los dos primeros informales, frente al Boltaña y el RZD Aragón, como los más serios acometidos en Logroño, Miranda de Ebro y, en Teruel, frente al Villarreal B y el Levante. Han sido su escaparate, su lugar para reivindicarse, pues entre los nuevos ejecutivos y técnicos del Real Zaragoza existía la duda sobre si el veterano extremo catalán, una vez superados sus problemas físicos en un tobillo que lastraron en buena medida su trayectoria el año pasado, iba a ser capaz de recuperar un tono aceptable para ocupar el rol de hombre de banda profundo, el que durante el apogeo de su carrera ostentó en Gerona, Elche o Levante y que aquí nunca se vio.

Pero no se han adivinado las suficientes mejoras en Xumetra como para contar con él en el nuevo plan deportivo de la entidad. Así que, ya este miércoles en Tarragona, el gerundense no estará presente. Tampoco en el Memorial Lapetra ante el Eibar, el sábado próximo en La Romareda. El de Teruel ante su ex equipo, el Levante, fue el último rato que Xumetra vistió de blanquillo. Lalo Arantegui así lo anticipó: "A partir de esta semana, como estamos ya muy cerca del comienzo de la liga, el 'míster' va a optar por dar los minutos a los jugadores que finalmente van a configurar la plantilla del Real Zaragoza. Así que Xumetra ya no va a tener minutos. Vamos a empezar a ver el Real Zaragoza que tendremos durante la temporada", expuso.

Xumetra tendrá que buscarse un nuevo destino en los próximos 24 días de mercado. Igual que sus colegas Lanzarote, Irureta, Bedia y Barrera. Según Lalo Arantegui, es una decisión sin marcha atrás y sin posibilidades de quedarse a medio camino. "Las opciones de que pueda quedarse alguno de ellos finalmente en la plantilla tras el 31 de agosto no existen. Deportivamente no cuentan".