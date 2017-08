El rincón de los cinco descartes en la previa de un partido

No por esperado deja de ser llamativo. Pasan los días y, como todas las partes admiten, no es una situación normal ni agradable el hecho de que en los entrenamientos del Real Zaragoza haya cinco jugadores que no cuentan y saben que van a marcharse antes del 31 de agosto. Este miércoles, en el entrenamiento matinal del equipo en la Ciudad Deportiva previo al viaje a Tarragona para jugar el amistoso frente al Nástic (20.30), se ha visto la imagen más definitoria de la incómoda situación que viven (y provocan al resto) Lanzarote, Irureta, Bedia, Barrera y Xumetra en esta fase de la pretemporada mientras se busca una salida a cada uno de ellos. El quinteto de descartes ha trabajado a solas, juntos, en un córner del campo. Sin contacto con los demás.