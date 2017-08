"La portería no es lugar cómodo en ningún sitio"

Cristian Álvarez, guardameta argentino de 31 años, es la nueva apuesta del Real Zaragoza para ocupar, junto con el joven Ratón, la portería del equipo aragonés. Un lugar siempre caliente, tradicionalmente foco de máxima atención y crítica afilada. Y, en la última década, un escenario electrificado, donde casi nadie ha podido echar raíces con sostén favorable desde el entorno del equipo. El nuevo cancerbero blanquillo ha dicho, en su presentación, saber perfectamente a donde viene.

"Sí. Conozco la exigencia de La Romareda con los porteros. La portería no es un lugar cómodo en ningún sitio. Aquí, en Zaragoza, se da la particularidad de que estamos en un club grande, que es observado, que tiene tras de sí un caudal de gente importante, por eso se aumenta la presión. Yo, lo que está a mi alcance, lo que yo puedo manejar, es el trabajo, el ser profesional las 24 horas del día. Esa va a ser mi dedicación al club y mi entrega. A partir de ahí, hay cosas que uno no puede controlar. Espero tener buenas actuaciones, espero que se me dé", señaló en la sala de prensa del estadio este lunes.

Álvarez, de sus 6 años en España, en los que militó un lustro en el Espanyol y una campaña en el Rayo Vallecano, ambas experiencias en Primera División, tampoco necesita que nadie le explique lo que significa el Real Zaragoza en Aragón, en el fútbol español y, en el presente, lo fuera de sitio que se encuentra compitiendo por quinto año consecutivo en Segunda. "Cuando vine a España en 2008, siempre tuve al Real Zaragoza como un equipo grande, de Primera División. Es un club que tien prestigio, que tiene una historia. Y necesita volver al lugar que se merece, al que tuvo siempre. Decir Zaragoza es decir un equipo grande, importante", presumió.