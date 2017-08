Ángel Martínez, sobrecarga muscular en un muslo

Ángel Martínez, el lateral izquierdo del Real Zaragoza recién llegado del Reus este verano, se cayó de la alineación inicial ante el Levante este sábado, en la que estaba anunciado, apenas cinco minutos antes de comenzar el partido.

El jugador barcelonés, durante el calentamiento del equipo, previo al choque contra los valencianos en Teruel, sintió un problema muscular en un muslo y, tras comunicárselo al entrenador y al doctor Honorio Martínez sobre el césped del campo de Pinilla, Natxo González decidió que no jugase y su puesto lo ocupara Daniel Lasure, uno de los jóvenes canteranos que se han incorporado desde el filial a la primera plantilla.

No parece nada serio, sino una consecuencia propia del trabajo intensivo que se lleva a cabo durante las pretemporadas. El técnico, Natxo González, lo explicó con claridad: "Ya desde el otro día (el miércoles tras el partido ante el Villarreal B) arrastraba una sobrecarga muscular en la zona del bíceps femoral. En el entrenamiento de por la mañana (justo antes de viajar a Teruel) se encontraba bien. Pero en el calentamiento no se encontró cómodo. Así que, obviamente, no merece la pena arriesgar", puntualizó Natxo.