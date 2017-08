Tercer pinchazo del Real Zaragoza ante un Segunda B

Derrota clara y merecida del Real Zaragoza ante el Villarreal B, conjunto de Segunda B. El 3-1 final deja clara la diferencia que, en el global del partido y de las ocasiones generadas, hubo sobre el terreno de juego de Pinilla, en Teruel. Los de Natxo González encadenan su tercer partido de pretemporada ante rivales de inferior categoría sin poder paladear la victoria. Además del puro ámbito resultadista, las sensaciones de crecimiento futbolístico del remozado equipo aragonés no alcanzan los mínimos

Cocción lenta. Así se está cocinando el Real Zaragoza de Natxo González. El ‘chop chop’ de la marmita es pausado. Por eso no caben juicios de valor prematuros, aunque el sentido común invite a llevarse las manos a la cabeza por lo verde que parece todo. El guiso está aún lejos de servirse a la mesa, porque hay demasiados ingredientes que el chef tiene que ligar en su salsa y porque el fuego no puede ponerse más deprisa para que no se socarre el fondo. Toca tener paciencia. Y no poca. En ese escenario, el equipo zaragocista cuajó este miércoles en Teruel, ante el Villarreal B de Segunda B, un nuevo amistoso lleno de imprecisiones, propias del momento; de faltas de cohesión, también naturales a primeros de agosto; y de dificultades para mantener el hilo de juego con cierto rigor, algo que asimismo es lógico en un proyecto tan novedoso como el zaragocista. La faena es que solo queda semana y media para empezar la liga en Tenerife. Eso si que es un inconveniente grande, visto lo visto hasta ahora.

Esta vez, a diferencia de los dos antecedentes en Logroño y Miranda, el primer tiempo de los de Natxo no fue bueno. Se les atragantó un espumoso filial del Villarreal, lleno de chavales con hambre de éxito, que se mostraron, sobre todo, mucho más compenetrados en las combinaciones. Por si esto no fuera importante, los amarillos lograron adelantarse en el marcador pronto, en el minuto 10, con un sorprendente gol de córner directo, lanzado por Raba al segundo palo, que se comió Ratón a la altura de la escuadra. No está teniendo fortuna el guardameta gallego, ni tampoco la zaga en este tipo de jugadas de estrategia, es evidente. Porque, poco después, una falta lateral mal defendida por los rojillos -el Zaragoza vistió de respeto, cuestión de márquetin- la cabeceó el central Roger fuera, rozando el palo literalmente. Pudo haber sido el 2-0, como también un remate forzado de Simón, a quemarropa, tras un centro atrás de Raba, que se le fue junto al palo derecho por suerte para los zaragocistas.