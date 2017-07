Natxo González: “Ha sido una semana bastante productiva”

Ya en Zaragoza, después de regresar la pasada madrugada de Boltaña, el Real Zaragoza ha retomado este sábado la actividad en la Ciudad Deportiva, donde ha disputado un partido amistoso ante el Deportivo Aragón. Tras concluir la breve concentración en la localidad oscense, el técnico Natxo González se ha mostrado satisfecho con la evolución que ha mostrado su equipo en las últimas fechas.

“Estoy contento por cómo hemos estado instalados, por la intensidad de las sesiones, por la predisposición… Ha sido una semana bastante productiva. Está yendo todo según lo previsto. Luego veremos realmente en los partidos que disputemos hasta el comienzo de la temporada. El equipo se está organizando, cada uno va asumiendo la responsabilidad que le corresponde”, ha afirmado.

El entrenador, además, ha explicado que Oyarzun, que no trabajó en la tarde de este viernes junto al resto de sus compañeros por unas molestias en la rodilla izquierda, no sufre ninguna dolencia grave. “No suelo mirar mucho el calendario. Las dos primeras jornadas, contra el Tenerife y el Granada, no está mal para empezar”, ha asegurado González en referencia al nuevo calendario que fue sorteado este viernes.