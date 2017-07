La medicina de Alierta para obtener la ansiada y escasa paciencia

Todo el mundo da por hecho y sabido que en Zaragoza, en los últimos tiempos de sufrimientos y problemas extremos en el ámbito del Real Zaragoza y el fútbol de élite, la paciencia es un bien inexistente. Los proyectos no duran largo tiempo, suelen empezar a descarrilar en cuanto surgen los primeros inconvenientes deportivos y no cuajan las ideas porque, muchas veces, no hay un medio ambiente propicio para la calma general. Son los efectos secundarios de una década repleta de fracasos, de errores monumentales en todos los terrenos relativos al fútbol. Sobre esta espiral se le preguntó este viernes en Boltaña al consejero César Alierta, que ejerció de portavoz del Consejo de Administración del Real Zaragoza y de la Fundación 2032 en su visita conjunta a la concentración del equipo en tierras pirenaicas.