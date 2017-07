Jesús Valentín: “¡Soy veterano con 25 años!”

No solo desde fuera se aprecia la tremenda juventud del equipo que está armando Lalo Arantegui de cara a la temporada que viene en el seno del vestuario del Real Zaragoza. También dentro de la caseta impacta la nueva morfología de la plantilla. Jesús Valentín, uno de los contados jugadores que siguen del año pasado, asumió públicamente esa apreciación general dentro del grupo de futbolistas blanquillos: “Sí. Los jugadores que se han fichado tienen una media de edad muy baja. Está claro. Pero la madurez se gana dentro del campo. Y, por lo que estamos viendo hasta ahora, todos llevan lo de la edad muy bien. Creo que puede ser bueno porque la gente joven tiene mayor descaro. Todo se vera cuando lleguen los partidos”, consideró el canario.

Jesús Valentín se tomó con una sonrisa enorme la catalogación de ‘veterano’ en la línea defensiva recién construida por Lalo y, por extensión, en el nuevo equipo que se está gestando. “Sí… ¡veterano con 25 años! (risas). Bueno, yo estoy aquí para ayudar a los nuevos, como me ayudaron otros a mí cuando llegué”, espetó el insular.

Valentín tiene un reto particular, después de vivir 6 duros meses al final de la liga pasada en su aterrizaje en el Real Zaragoza proveniente del Huesca: ser titular, cosa que no logró apenas en su primer periodo como jugador blanquillo. “El año pasado no hice la pretemporada con el Real Zaragoza. Hacerla esta vez creo que me va a ayudar mucho para ganarme la titularidad y empezar bien”, remarcó en ese sentido. En cierto modo, él se sabe aún infrautilizado en su periplo como central del Real Zaragoza.