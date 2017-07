Lalo quiere seis fichajes más

Entre las incorporaciones previstas por el director deportivo para el equipo aragonés, según aseguró, figuran un portero (Alberto), un defensa central, un mediocentro ofensivo (Febas), un extremo izquierdo, un extremo derecho y un delantero (De Tomás es el deseado). Respecto al guardameta que se una a Ratón bajo palos, Arantegui declaró que "están trabajando con varias alternativas; no hay un solo nombre. (La portería) es la posición que más nos va a costar". El director deportivo espera que en dos o tres semanas la situación esté resuelta para configurar una plantilla unida y formar un verdadero equipo: "Es lo más complicado que vamos a tener que afrontar de cara a la pretemporada", aseguró.

Por otro lado, Lalo describió las características del mediocentro ofensivo (Febas) que buscan en su rastreo del mercado: "Queremos un jugador con mucha energía, que vaya de área a área, dinámico...". Y se mostró optimista respecto al cierre de alguna contratación "antes del lunes", aunque condicionó esta a la acción de terceros: "El Real Zaragoza puede ir muy rápido y cumplir con sus responsabilidades, pero depende de la voluntad y rapidez de otro club. Es ahí donde estamos a merced de los demás", afirmó.

2. Salidas.

Como ya se confirmara semanas atrás, existen varios jugadores con los que no se cuenta para la temporada 2017/2018 y a los que se ha recomendado encontrar una salida. Es el caso de Isaac Carcelén y Fran Rodríguez, cuya salida, al encontrarse de acuerdo todas las partes, "va a ser inminente".

Arantegui se mostró confiado en que la desvinculación del resto de jugadores que no entran en los planes de la entidad se produzca mucho antes de la fecha tope, fijada el 30 de agosto. El director deportivo no consideró que la salida de estos futbolistas vaya a resultar difícil, ya que "muchos de ellos tienen mercado en Segunda División o incluso en el extranjero (antes de ayer, por ejemplo, se confirmó el pase de Jorge Casado al Xanthi de la Primera División griega). Además, nosotros no vamos a poner ningún impedimento", expresó.

3. Xumetra.

En cuanto a la situación de Jordi Xumetra tras un difícil curso, Lalo Arantegui afirmó que comenzará la pretemporada con el conjunto aragonés, junto con otros compañeros a los que se comunicó la conveniencia de una salida. "Vamos a ver cómo evoluciona la pretemporada. Lo que sí quiero decir es que a partir del día 10 quiero gente muy involucrada y muy mentalizada de que este año va a ser complicado. Estamos buscando también un extremo derecho", confirmó el director deportivo, que espera a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en pretemporada para tomar una decisión sobre el futuro del futbolista catalán.

Arantegui también reconoció que, debido a las bajas que se están tramitando en los despachos zaragocistas es posible que algún jugador del filial se tenga que incorporar a la pretemporada del club "si no se realizan incorporaciones de última hora". De esta manera, más jugadores del Deportivo Aragón darían el salto –aunque de manera puntual– al primer equipo siguiendo los pasos de Lasure, Zalaya y Delmás, tres jugadores que tendrán ficha en el Real Zaragoza esta temporada.

4. Lafita.

El director deportivo también tuvo tiempo para realizar su valoración sobre el futbolista zaragozano de 32 años, que recientemente anunció su desvinculación del Al-Jazira. "Todavía tiene que resolver unos temas personales. Es un jugador que salió de aquí y puede existir un acercamiento. Será una valoración que tengamos que hacer a muy largo plazo", explicó Lalo Arantegui.

Además, el ejecutivo zaragocista se refirió a la salida de Javi Suárez de la secretaría técnica del club. "El Real Zaragoza le presentó una oferta de renovación que rechazó. Es un tema personal y una decisión personal. No hay más", concluyó.