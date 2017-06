Benito, la primera presentación del nuevo Real Zaragoza

Alberto Benito dio inicio este viernes, 16 de junio, a la larga serie de presentaciones de futbolistas que el Real Zaragoza va a llevar a cabo durante las próximas semanas. El jugador catalán, nacido en Tarragona hace 25 años, llega después de destacar como lateral derecho en el Reus, el mismo equipo del que procede el nuevo entrenador, Natxo González (también ha jugado por la izquierda, a pie cambiado). Este factor lo convierte en uno de los hombres de confianza en el inicio de la reconstrucción de un vestuario que va a ser nuevo en la próxima temporada en más del 80 por ciento de sus componentes.

Benito declaró en la sala de prensa de La Romareda que "es difícil, en la actual Segunda División, decirle no al Real Zaragoza y cuando Lalo Arantegui se puso en contacto conmigo, no dudé ni un solo momento". El carrilero catalán admitió, no obstante, que en un principio, desde enero, fue el Mallorca el que primero apalabró su fichaje y que ha sido el descenso de los baleares el que ha dejado el camino expedito al Real Zaragoza para acabar concretando esta operación: "La verdad es que antes de que se pusiera en contacto conmigo el Zaragoza tuve un acercamiento con el Mallorca. Pero ellos han estado prácticamente durante todo el año abajo en la tabla, en la zona de descenso. Así que, con su caída a Segunda B, mi prioridad era venir aquí", reconoció el nuevo lateral diestro zaragocista.

Alberto Benito, en su autodefinición como jugador, citó ya a quien ha sido su descubridor en el ámbito profesional el pasado año, Natxo González: "Soy un lateral ofensivo, pero también a la vez defensivo. He tenido la suerte, con Natxo, de poder disfrutar en el Reus de un fútbol ofensivo", comenzó diciendo antes de seguir loando al preparador vitoriano. "La clave es ser un bloque, todos, jugadores y cuerpo técnico. La forma de trabajar de Natxo, como ya iréis conociendo, se basa en que todos seamos un grupo, en hacer un equipo muy fuerte defensivamente a base de tener el balón mucho más tiempo que el rival".