Llega un entrenador que se niega a "vender humo"

"El que quiera ver espectáculo, que vaya al circo". Frase célebre de Paco Flores en su presentación como entrenador del Real Zaragoza en el verano de 2002, un anuncio cristalino de intenciones.

"El que quiera ver buen fútbol, que se pase por La Romareda". Aseveración, con cierto tono de inmodesta pero cierta en su momento, de Víctor Fernández en pleno auge del equipo de la Recopa en 1995.

"Venía mirando el calendario de los siete partidos que nos quedan, y no he encontrado a nadie que nos pueda ganar", dijo Marcos Alonso en su puesta de largo en abril de 2002, cuando acudió a Zaragoza a intentar salvar del descenso a un equipo que había devorado ya a Luis Costa y, antes, a Chechu Rojo. No lo logró. De hecho, su vaticinio es histórico, por fallido en su completa concepción: fue el Real Zaragoza el que no ganó a nadie en esa recta final de la liga. Como vidente, Marcos Alonso fue una catástrofe.