Dos salidas de máxima exigencia y dos rivales potentes en La Romareda

El Oviedo, el próximo sábado en el Carlos Tartiere, abre el póquer de duelos definitivos. Los asturianos están metidos en la pelea por la promoción de ascenso, lugar en el que llevan más de media liga. En su campo, además, son de los mejores todo año, por más que en los últimos partidos hayan patinado como locales ante el Huesca (1-1) y, sobre todo, el Alcorcón (0-1). Seguramente, este aspecto los hace aún más peligrosos para el Real Zaragoza. Los asturianos no pueden permitirse el lujo de resbalar tres veces seguidas, por lo que estarán motivados y presionados en dosis extremas.

La otra salida, la última, la del 4 de junio en la penúltima jornada, será a Gerona. Al estadio de Montilivi. Los gerundenses van a ser segundos en la tabla. Es decir, van a lograr su ansiado ascenso a Primera División después de varios años intentándolo vía promoción sin éxito final (el Real Zaragoza los tumbó hace dos campañas en una remontada histórica con aquel recordado 1-4 allí). Todavía no han consolidado ese puesto de acceso directo a la élite. La derrota de este sábado en el campo del campeón, el Levante, ralentiza su logro, lo que no favorece los intereses accesorios de los zaragocistas de cara a ese duelo que espera en 20 días en terreno catalán. Es posible, de este modo, que en ese Girona-Real Zaragoza se celebre en Montilivi el hito histórico del ascenso rojiblanco a Primera. Si los aragoneses han de puntuar ese día, siempre sería mejor que el partido fuera de trámite y no en un momento donde los locales tengan el estímulo forzado por brindar a su gente un triunfo para los anales de su historia.

En casa, en el coliseo de La Romareda, el primero de los dos visitantes que faltan por venir que pase por Zaragoza será el Rayo Vallecano. Un adversario que lleva siendo engañoso todo el año. Recién descendido el verano pasado de Primera, tiene la plantilla más cara de la categoría junto a la del Levante. Pero es la gran decepción global del año. No ha salido del lío del descenso en 9 meses. Y tras la derrota de este sábado por 2-0 en Alcorcón, ahí sigue, con 46 puntos, uno menos que los zaragocistas. Es decir, tiene toda la pinta de que ese día se vivirá una auténtica final por la salvación en el estadio municipal. Con el Rayo en frente, presentando el 90 por ciento de su plantilla compuesta por futbolistas que jugaron los últimos años en Primera.

Por último, el partido postrero, el decisivo, el final, será el 11 de junio el Real Zaragoza-Tenerife. Los canarios, que empataron 2-2 en Huesca este sábado, están arriba, en el puesto 4º, pugnando desde enero por la promoción de ascenso a Primera División. Vistas las cosas en ese sector de la clasificación, los isleños llegarán a La Romareda con la necesidad de apuntalar posiciones de cara a los 'play-off'. Es decir, con mucho en juego. Sin acometer la cita como un trámite, sino todo lo contrario.

Este plan de trabajo que tiene escrito el Real Zaragoza en su agenda avisa de curvas. Sumar puntos, incrementar la cifra de 47 que ahora porta en sus alforjas, va a constarle sangre, sudor y, probablemente, lágrimas de esfuerzo. A nadie debe extrañar el programa. Venía advertido hace días, incluso cuando tras ganar 0-1 en Miranda, los más lanzados pensaron en la promoción de ascenso pese a las carencias y dificultades que tiene el día a día de la plantilla.