Cuatro paredes de puro zaragocismo

"No sé por qué soy del Real Zaragoza. No sabría decírtelo. Soy del Real Zaragoza y ya está". Fidel Toraya, que cumplió este miércoles (sí, el 10 de mayo) 64 años, nació en Liencres, una pequeña localidad cercana a Santander, sin ningún tipo de vínculo familiar ni ascendencia directa o indirecta que le acercara al club aragonés. "Los niños con los que jugaba a la pelota eran del Barcelona o, mayoritariamente, del Madrid. Pero yo elegí hacerme del Zaragoza", resuelve sin titubeos. Fidel escogió el camino difícil, el de hacerse aficionado de una entidad lejana a su tierra, que no le permitía seguir los partidos en directo ni compartir las alegrías del domingo con otros chavales de su pueblo. Pese a todo, el Real Zaragoza fue su elección.

Fidel ahora vive en Escobedo, otro pequeño municipio muy próximo a la capital cántabra. Allí, a base de años de pasión y afán por el coleccionismo, ha convertido el bajo de su casa, "de 130 metros cuadrados", en un auténtico museo de la historia del Real Zaragoza. No falta de nada. Hay de todo. Cualquier objeto con un motivo zaragocista tiene cabida entre esas cuatro paredes: cuadros, recortes, fotos, llaveros, camisetas, escudos, libros, banderines, cromos, bufandas, banderas, botellas, pósters… "Empecé poco a poco a coleccionar diversos objetos y después he recibido los regalos de muchos amigos que saben que el Zaragoza es mi pasión, mi vida", explica. Así hasta completar un auténtico museo de motivos zaragocistas.

Una de las joyas de su tremenda colección (que comparte espacio con otra acerca del motor, su segunda gran afición) es su bicicleta. Blanca y azul, claro. “Es muy antigua. Tiene más de cien años e incluso llegué a ganar con ella un concurso local de decoración de bicicletas”, recuerda orgulloso.

Edu Bedia, visitante de lujo

Fidel recibe bastantes visitas en su particular museo, "que está siempre abierto para todos". Curiosos, zaragocistas o no, se acercan a su casa para contemplar alucinados el rincón más preciado de su hogar. El último en hacerlo, hace menos de dos semanas, fue Edu Bedia, futbolista santanderino que milita actualmente en la plantilla del primer equipo. "Me puse en contacto con la familia y primero se acercó su padre, que alucinó con todo lo que tengo aquí guardado. Coincidiendo con un lunes que tenía fiesta (el 1 de mayo, Día del Trabajador), Edu se acercó a verlo y se quedó encantado", relata. "Me regaló una camiseta y pasamos un rato muy agradable. Es la primera vez que un jugador visita mi casa estando en ese momento en el equipo", subraya.

Socio de honor de la peña Los Alifantes, el recuerdo más emotivo de Fidel en clave blanquilla fue para él una fecha redonda. La del 10 de mayo del 95. El día de su cumpleaños y la noche en la que el equipo aragonés tocó el cielo en París. "Fue impresionante. Algo fuera de serie. Vi el partido aquí, en el bajo, rodeado de amigos. Después del gol de Nayim salimos por el pueblo a celebrarlo con bufandas y banderas del Zaragoza. Fue maravilloso. Memorable", asegura.

Como cualquier zaragocista, como el de Muel, el de Aguilón o el de Londres, Fidel sufre desde la distancia el complicado momento deportivo que atraviesa el club, peleando por no descender a Segunda División B. "Lo peor es la soledad. Sufrir ese zaragocismo sin poder compartirlo con nadie. Viendo los partidos solo ante el televisor, padeciendo con cada gol encajado", cuenta alicaído. Sin embargo, pronto recupera las fuerzas y el optimismo que le transmiten sus cuatro paredes zaragocistas: "Sufriremos, pero nos salvaremos. Y el año que viene volveremos a intentar ascender. No puede ser de otra forma. Somos el Real Zaragoza".