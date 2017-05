El Zaragoza solo ha ganado a dos de los once primeros clasificados

Los datos en este sentido son cristalinos: el Real Zaragoza solo ha ganado a dos de los once primeros clasificados. Dos de once. El Huesca, en dos ocasiones, y el Oviedo. Ante el resto, como mucho, ha sido capaz de rascar un empate. Cuando se mide a los mejores equipos, el Zaragoza 2016-2017 no ha dado la talla. Un hecho que ahora está obligado a cambiar radicalmente si quiere asegurar cuanto antes su permanencia un año más en Segunda División, ya que cuatro de los cinco rivales que le restan en el calendario (Cádiz, Oviedo, Girona y Tenerife) están peleando por ascender a Primera. Salvo el Rayo, todos son el perfil de adversario que se le ha atragantado durante el campeonato.

De los 54 puntos que el Zaragoza ha disputado ante los 11 primeros de la liga (el corte entre la mitad superior y la inferior), solo ha sumado 14, lo que representa un porcentaje del 25%. Es decir, uno de cada cuatro. Además de la doble victoria ante el Huesca y el triunfo en La Romareda ante el Oviedo, los aragoneses han sumado dos empates ante el Valladolid, uno ante el Reus y otros dos ante el Lugo.

El resto han sido derrotas: dos ante el Levante, el Getafe y el Sevilla Atlético y una frente al Reus, el Girona, el Tenerife y el Cádiz, precisamente los rivales ante los que se juega la permanencia en las próximas semanas. Ahí emerge, evidentemente, el reto al que se enfrenta César Láinez en las siguientes jornadas. Revertir este 25% se antoja clave para sellar la salvación cuanto antes.

La primera piedra en esta senda de cuatro enfrentamientos ante los equipos punteros llegará este mismo viernes ante el Cádiz, un rival que pasó por encima y goleó 3-0 a los aragoneses en el partido de la primera vuelta. El siguiente, una semana más tarde, será el Oviedo, el único equipo junto al Huesca al que ha sido capaz de vencer el Zaragoza en un partido marcado por los tremendos errores de la defensa asturiana.

Después del Rayo (que actualmente suma los mismos 46 puntos que el Zaragoza) llegará el Girona, que conquistó con abrumadora facilidad La Romareda en el primer partido del año (0-2). La última estación será la visita de un Tenerife que también ganó con suficiencia (1-0) a mediados de enero al equipo entonces dirigido por Raúl Agné.

Ante los de abajo, más del doble de puntos

En claro contrapunto con los resultados ante los equipos de la zona alta, el Zaragoza sí ha logrado un aceptable rédito con los rivales de la parte inferior de la tabla. Frente a los 14 puntos ante los adverarios de arriba, los 32 que ha sumado ante los 10 de la zona baja. Más del doble puntuación y un porcentaje que se eleva desde el 25% hasta el 56%.

Resultados contra los once primeros clasificados:

Levante: derrotas 4-2 y 0-1.

Girona: derrota 0-2.

Getafe: derrotas 1-0 y 1-2.

Tenerife: derrota 1-0.

Cádiz: derrota 3-0.

Huesca: victorias 1-0 y 2-3.

Valladolid: empates 0-0 y 1-1.

Oviedo: victoria 2-1.

Sevilla Atlético: derrotas 2-1 y 1-2.

Reus: empate 2-2 y derrota 1-0.

Lugo: empates 3-3 y 1-1.