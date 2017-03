Agné: "Prefiero jugar contra un equipo que gana que contra uno que pierde"

Y, en estas, el Real Zaragoza viaja a Córdoba. Los andaluces ocupan la 18ª posición, al borde del abismo de la Segunda B. Tienen solo 30 puntos, 5 menos que el cuadro zaragocista, que es 13º. Están a solo 2 del colista, el Mirandés. Un partido, por lo tanto, marcado por la tensión que genera a estas alturas de campaña estar ubicados en lugares tan incómodos, sobre todo por parte blanquiverde.

Y Agné analiza así las hechuras de este frenético duelo de la 29ª jornada liguera en El Arcángel (20.30). "El Córdoba es uno de los 12 o 13 equipos que, cuando empieza la temporada, su objetivo es el ascenso. Y como todos no pueden ascender, pues las circunstancias hacen que los equipos llegan a donde llegan. Pero tiene muy buena plantilla, para mi gusto, con buenos jugadores. Que está en una situación que yo no desearía, pero que para nada es un mal equipo. Ahora bien, si están ahí, algo no acabarán de hacer bien", comenzó describiendo el preparador blanquillo.

"Esa situación que vive (ser el peor local en lo que va de liga) lo hace más peligros. Mucho más peligroso. Un equipo cuando no gana y le cuesta, sus niveles de atención, de concentración, de presión, la intensidad... lo hace más peligroso. Personalmente, siempre prefiero jugar contra un equipo que gana que contra uno que pierde. Siempre", argumentó Agné.

Así que el Real Zaragoza se desplaza a Córdoba programado para acometer un partido lleno de dificultades, según las apreciaciones del entrenador. "Espero un Córdoba que salga a por el partido, porque lo necesita. Que tiene jugadores para ir a por el partido. Que juega en su casa. Y que va a ser agresivo", pronosticó. Contra eso, Agné dijo que confía en ver un Zaragoza "que sepa corresponder con sus armas".