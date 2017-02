"Estoy perfecto, encantado, cojonudo, me siento bien"

Al técnico se le preguntó este viernes sobre este especial envoltorio del partido del Real Zaragoza en el estadio de Santo Domingo este fin de semana. Y en su respuesta quiso manifestar su fortaleza anímica en tales circunstancias. "Estoy perfecto. Perfecto. Con la misma ilusión del mismo día. Con la misma fuerza. Encantado. Encantado. Consciente de la realidad, pero encantado. Me siento bien", comenzó describiendo en primera persona.

"Yo, cuando no me siento bien en algún sitio, ya me he ido. Y ahora me siento cojonudo. Me siento cojonudo y con muchas ganas de luchar. Tengo esa fuerza y ahí es cuando más rindo. Sé que vamos a tirar adelante esto", prosiguió Agné.

"Uno tiene que saber convivir en estas circunstancias. Y esta categoría es así de dura. Vas hacia arriba en dos partidos, vas para abajo en dos partidos. Si lo enfocas de otra manera, al final sí que te acaba generando ansiedad", concluyó su descripción el preparador blanquillo en relación a su situación personal en estos momentos cruciales de la temporada.