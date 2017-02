Bedia, Feltscher y Saja, tres piezas nuevas si Agné decide cambiar el equipo

El partido de Huesca, el primer después de cerrarse en mercado de invierno, presenta la posibilidad en el Real Zaragoza de ver un once inicial remozado . Los tres últimos refuerzos -el portero Saja, el lateral Feltscher y el centrocampista Edu Bedia- están en disposición de entrar en el equipo si Raúl Agné así lo considera en El Alcoraz . De cuántos de ellos sean utilizados desde el inicio del partido de rivalidad regional dependerá la profundidad del cambio de perfil del cuadro zaragocista en esta segunda fase del torneo liguero.

De los tres, solo Bedia se estrenó el último día ante el Lugo, pero lo hizo saliendo desde el banquillo únicamente en los últimos 20 minutos. Agné no consideró que el guardameta Saja relevase a Irureta ese día. Y Feltscher, que aún no había sido contratado para entonces, se postula como opción válida en las horas previas al derbi en Huesca.

El cuarto fichaje de enero, el defensa central -también utilizado como centrocampista defensivo- Jesús Valentín, que precisamente llegó procedente del rival oscense a principios del pasado mes, ya ha disputado cuatro partidos como zaragocista, por lo que su participación en el once inicial no supone ningun elemento distintito a estas alturas, cuando llega la 24ª jornada.

Sobre Feltscher, Agné dijo en la rueda de prensa previa al desplazamiento a la capital altoaragonesa lo siguiente: "Es un jugador muy fuerte, que ya ha jugado a buen nivel, que nos aportará músculo. Esperemos que poco poco se vaya rodando. Queremos mejorar esa posición (la de lateral) desde ahí, desde la fortaleza. Ha venido, en un principio, para el lateral. Pero sabemos que tenemos ahí un jugador polivalente que puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa. Si lo pondré o no, ya lo veréis. Pero es un bicho. Es muy fuerte. Yo con ése no me pegaría. Le falta ritmo, pero creo que se adaptará rápido".

En cuanto a Bedia, el entrenador no aclaró cuál es la posición en la que pretende utilizarlo, si como medio centro o como mediapunta: "Si a Edu Bedia lo pudiera tener desde el principio, yo lo pondría donde creo que lo tengo que poner. Porque creo que los buenos pueden jugar siempre juntos. Lo que pasa que trabajar en unas circunstancias, en las que hay que adaptar a ciertos jugadores a las mismas, siempre es más complicado. Para mí, Edu Bedia es un excelente futbolista y puede jugar donde quieras. Los buenos pueden jugar donde quieran. Su posición más natural es la de '10', y el otro día ya se vio que el el balón es un muchacho que no se asusta, que se la das y te la devuelve. Es un jugador de mucha calidad. Esperemos que coja pronto un buen ritmo, que entienda lo que queremos y que lo pueda desarrollar después", explicó.