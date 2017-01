Edu Bedia: "Estoy para jugar"

Edu Bedia, segundo fichaje invernal del Real Zaragoza tras Jesús Valentín, ha expresado este jueves en su presentación su «ilusión» por jugar en el equipo aragonés. El mediocentro procedente del Oviedo destacó que, pese a su inactividad (no juega desde octubre) está en condiciones para ayudar desde ya. "Estoy bien porque he entrenado para estar bien. Estoy disponible para cuando el entrenador decida que puedo jugar", aseguró el centrocampista santanderino.





Edu Bedia resaltó que el ascenso aún es posible. "El Zaragoza tiene una de las mejores plantillas de Segunda. Solo hay que ver los jugadores que hay", indicó. Y añadió: "Todo el mundo sabe que el Zaragoza es el equipo más histórico de la categoría y que no debe estar ahí".



El nuevo jugador de la plantilla dirigida por Raúl Agné lucirá el dorsal 24. Ha firmado para lo que queda de temporada y otra más, aunque también podría prorrogarse el contrato una tercera campaña en función de un número de partidos jugados. Sobre su poca participación en el Oviedo, declaró: "He jugado poco porque allí se premian antes otras características y se juega con un diferente estilo de juego. Había otro sistema de juego y era más difícil para mí tener minutos". También elaboró una breve descripción de su fútbol antes de pisar el césped de La Romareda por primera vez y posar con la camiseta de su nuevo equipo: "Soy un mediocentro ofensivo al que le gusta asociarse con los compañeros. Vengo para ayudar en todo lo que pueda". Por último, Edu Bedia ha elogiado el centro del campo del Zaragoza: "Hay mucha calidad, creo que la hay en todas las líneas del equipo".