Agné: "Si le ganamos al Girona, subiría mucho la moral"

Raúl Agné confía en iniciar el año 2017 con un triunfo. Además, la victoria reportaría valores adicionales, dada la entidad del rival y la situación clasificatoria del Real Zaragoza. “Si somos capaces de ganar, serán tres de tres, nos pondríamos a tres puntos del segundo. Es una piedra de toque ante un muy buen equipo”, indicó este mediodía. “Las victorias te dan confianza. Si le sumas que sería la tercera y ante el segundo clasificado... Si le ganamos al Girona, la moral subiría mucho. El golpe de defecto sería importante. Sería tres de tres, y nos permitiría acercarnos a la zona de arriba. Imagínate la alegría que nos llevaríamos todos”, continuó el técnico.



Sin embargo, Agné reconoció la dificultad que encierra el rival, el Girona, conjunto al que dirigió con anterioridad. “Girona juega distinto. Juegan así desde hace tres años, con el mismo entrenador, con el mismo bloque. Cada año refuerzan el equipo. Es un club que se ha hecho importante en la categoría. Son económicamente fuertes. Además, cuentan con el respaldo del. Tienen una plantilla muy larga, van segundos, algo hacen bien… Es un equipo muy veloz, y en Segunda tienen velocidad y precisión. A veces juegan con tres y otras con cinco atrás. Pero yo creo mucho en los míos. Espero conseguir la victoria ante un rival muy fuerte. En los últimos años, han jugado tres ‘play off’. No tienen presión del entorno, pero sí de la propiedad”, advirtió.El técnico también se refirió a situaciones concretas que pueden afectar al equipo titular que ofrecerá ante los catalanes. “va a aportar. Es bueno con los pies y tiene la velocidad suficiente, aunque es menos agresivo que. Ya me interesé por él cuando estuve en el Tenerife y él en Las Palmas”, señaló.También habló sobre el regreso detras sus lesiones. “Xumetra y Edu García tienen características particulares, tienen velocidad. Estoy encantado de la vida de que estén bien. Ya tienen el alta médica”, detalló. La baja por lesión del lateral Fran también fue explicada. “Fran no está para el domingo. Hay que ver cómo va evolucionando. No se cuándo estará”, apuntó, para reiterar su confianza en el equipo.“Cada partido es distinto. Además, el escenario también es distinto. Nuestro objetivo es ser cada día mejores. El Girona no tiene que ver nada con el. Es un buen equipo de Segunda. Queremos dar continuidad a lo que hicimos bien”, concluyó.