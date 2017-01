Edu García está de vuelta

Cayó lesionado el pasado 26 de noviembre. Desde ese día, Edu García perseguía un único objetivo: recuperarse al 100% y volver a estar cuanto antes junto al resto de sus compañeros. Un desafortunado pisotón en el tramo final del partido ante el Reus hizo que el extremo tuviera que pasar por el quirófano para ser intervenido de su testículo izquierdo. Más de un mes después, y tras una minuciosa y delicada recuperación, el aragonés ya trabaja con total normalidad a las órdenes de Raúl Agné para volver a ganarse un puesto en el once del técnico.



. Eso era lo que más me obsesionaba. Desde ese día en lo único que he pensado es en estar cuanto antes. Ese es el objetivo que me marqué el día que me lesioné y para eso he trabajado desde el primer día", reconocía ayer el jugador.Ha pasado unos días complicados, de reposo, al calor de los suyos, antes de poder empezar a preparar junto al resto de la plantilla el primer encuentro del año."En lo personal seguir trabajando a tope, seguir cogiendo minutos. Y en lo colectivo el deseo que todos los zaragocistas pedimos al tomarnos las uvas es el mismo, así que ojalá sea así", manifestó, antes de valorar que ". Ahora afrontamos el primer partido en casa ante un rival muy fuerte, pero con la convicción de que si hacemos lo que tenemos que hacer no nos va a ganar nadie".

La figura de Raúl Agné

La desafortunada acción ante los catalanes llegó en el mejor momento a nivel individual del jugador. Tras no haber disfrutado de demasiado protagonismo durante la etapa de Luis Milla en el banquillo de La Romareda,, repartidos en ocho encuentros.15 días necesitó el técnico de Mequinenza para otorgarle al extremo la primera de las tres titularidades que ha disfrutado hasta ahora con la camiseta del Real Zaragoza.. No por la forma y sí por el fondo. Un preciso pase a la red con el interior de su pie derecho, que inauguró su casillero goleador con el equipo de su vida., después de tantos años soñando con ese instante.Pero el fútbol no tiene memoria. Y ahora el zaragozano tratará de recuperar la confianza de su entrenador para. "Está claro que son un gran equipo y por eso está donde está, no por casualidad. Tiene una plantilla muy buena y muy completa", advirtió el jugador., excepto Wilk, lesionado de larga duración. Metidos ya de lleno en el 2017, vuelve el fútbol, vuelve la Segunda División y vuelve el Real Zaragoza. Con todo ello, Edu García también está de vuelta.