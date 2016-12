"Es un bonito reto intentar superar los 16 goles que hice en Elche"

Ángel es el mejor goleador del Real Zaragoza en lo que va de liga. Sus 10 goles tras 19 jornadas lo acreditan como el tercer mejor artillero de la Segunda División, solo superado a estas alturas por el ariete del Lugo, Joselu, que suma 13, y por su excompañero en el cuadro aragonés Ortuño, que lleva 12 en el Cádiz. El canario es el delantero centro indiscutible del equipo desde agosto, tanto bajo los criterios tácticos de Milla como, últimamente, en los de Agné. Ni Juan Muñoz ni, desde su recuperación, Dongou, parecen tener capacidad suficiente como para discutirle la titularidad al frente del aparato atacante del Real Zaragoza actual. Al margen de su gran trabajo táctico, los goles, la única moneda de curso legal en el gremio de los delanteros, lo cargan de razones.



Ángel vive una campaña, la 2016-17, muy positiva en el campo individual. Y sabe que debe aprovechar ese viento de cola para concluirla con unas cifras que lo encumbrarían como un delantero de alto rango en la Segunda División, algo que ya poseyó hace un lustro y que se devaluó en cuanto intentó asentarse en Primera (ni en el Levante ni en el Eibar logró cuajar)Pero no puedo obsesionarme porque esto de los delanteros va por rachas”, reconoció Ángel este viernes.El goleador tinerfeño ya fue el año pasado el mejor anotador de la plantilla, con 11 goles (solo uno más de los que ya ha marcado en su segundo año camino del ecuador de la liga), pese a que su curso estuvo marcado por los altibajos y por la repercusión negativa de un final atroz de temporada. Por eso, a Ángel, uno de los supervivientes de la vergonzosa catástrofe de Palamós ante el Llagostera, lo que le está sucediendo meses después es lo mejor que podría haber deseado en el ámbito particular. “En el terreno personal estoy muy contento del 2016. No me han podido salir mejor las cosas. Sabía que iba a ser complicado jugar en el Zaragoza, porque es una plaza difícil, porque la competencia y la exigencia en la delantera es muy grande de siempre. Aquí siempre hubo grandes jugadores como delanteros.expresó con agradecimiento el delantero insular.A dos partidos del final de la primera vuelta, el Real Zaragoza está 8º en puntos de zona de promoción de ascenso y Ángel en cabeza de la lista de mejores goleadores. El equipo y él están a tiempo de todo, de bordar una temporada redonda si todo deriva por el mejor de los caminos de aquí a junio.valoró Ángel cuando evaluó la disyuntiva.