Marta Frías, árbitra internacional: "El arbitraje te hace madurar mucho antes"

Vayamos al comienzo. ¿Por qué es usted árbitra?

Hay mucha gente que lo es porque tiene familiares pero no es mi caso. Me gusta el deporte y probar cosas; siempre he sido curiosa. Con el arbitraje empecé de casualidad. Un compañero de trabajo era árbitro, y como sabía que me gustaba mucho el fútbol me dijo ‘haz un cursillo, prueba’ Y hasta hoy. Han pasado ya 17 años.

Parece que le gustó la prueba.