"Esta eliminatoria nos puede cambiar la vida"

En la noche del miércoles, Tito García Sanjuán ascendió al cielo del fútbol en una catedral. La majestuosa catedral de San Mamés. El técnico zaragozano escribió una página gloriosa, imborrable, en la historia del Formentera, un modesto club recién ascendido a Segunda División B que tumbó al Athletic de Bilbao en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un equipo que jugaba hace unos meses en Tercera, borró a los vascos en su estadio de su competición fetiche.

Lo hizo, además, del modo más épico que permite este deporte: con un gol a la salida de un córner en el último segundo. García Sanjuán, expulsado hace un par de semanas en un partido de liga frente al Olot, gritó el tanto desde la grada. Todavía incrédulo, bajó corriendo a celebrar la gesta junto a sus jugadores y a los más de 350 pitiusos que se desplazaron desde la isla hasta Bilbao. La historia ya estaba escrita.

"Hasta que no hemos aterrizado en casa, no me he dado cuenta de la trascendencia de lo que hemos conseguido", relata el aragonés recién desembarcado en la isla. Dos aviones y un barco después, por fin Tito ha comenzando a comprender la magnitud de su victoria: "Estamos viviendo un sueño. Es indescriptible", subraya.