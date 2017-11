Es el turno de Jesús Vallejo. El futbolista aragonés podría ser titular hoy ante el Málaga, en el Santiago Bernabéu (16.15, beIN LaLiga), debido a las ausencias de Sergio Ramos y Nacho en el centro de la zaga madridista. El exzaragocista, de 20 años, regresaría de nuevo a la titularidad tras haber salido de inicio frente al Fuenlabrada, en la Copa del Rey, y contra Las Palmas, en el campeonato liguero. Vallejo será de la partida en caso de que Sergio Ramos se pierda la cita. El central andaluz se entrenó ayer, aunque lo hizo con una máscara que protege la fractura nasal sufrida en la anterior jornada liguera, frente al Atlético de Madrid, tras una patada de Lucas Hernández. "Sergio (Ramos) va a jugar cuando se encuentre bien. Hay otros jugadores que están con nosotros y no tengo ningún miedo a ponerlos en el equipo. Si no puede jugar Sergio, estará otro y seguro que lo hará bien", comentó ayer Zidane, quien sí confirmó la ausencia de Marco Asensio: "Con él, no vamos a forzar. Es poco, pero algo tiene, por lo que es mejor que guarde descanso", anunció el técnico del Real Madrid.