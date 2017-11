Berizzo "Me encuentro bien, no quiero ser el foco de atención"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha asegurado que se encuentra "bien" tras anunciar que padece cáncer de próstata y ha señalado que no quiere ser "el foco de atención" por ello, y ha agradecido a todo el mundo el "cariño" y la "confianza" que le han manifestado tras dar a conocer la noticia.

"Me encuentro bien. Entiendo que tengo que prestarle atención. Es una cosa que me cuesta, nunca pienso en mí, y menos en una situación así, no quiero ser el foco de atención por ningún motivo y mucho menos por este. Me pondré a las órdenes de los médicos. El partido de mañana lo encararé como todos y después, en la semana, me meteré de lleno en solucionar este tema", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas).

En este sentido, pidió que su enfermedad se mantenga en el ámbito privado. "No soy una persona a la que le guste hablar de sí mismo ni victimizarme en una situación así. Es un contratiempo que hay que solucionar, como mucha gente atraviesa, y yo soy uno más. Tengo un trabajo especial, soy una persona pública, pero hay cuestiones que prefiero resolver en la intimidad, así que hablemos de fútbol", explicó.