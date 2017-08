"Sé que soy una pionera, pero eso supone una motivación extra"

Respuesta: Si lo piensas bien, con calma, dices "ojo, que esto es importante". Al final lo tengo que tomar con actitud positiva. El fútbol femenino está creciendo y esto no es más que un paso más para ayudar a las futuras generaciones. A nivel personal, sin duda, supone una motivación extra.

P: ¿Que el FC Barcelona haya pagado por usted 50.000 euros al Atlético de Madrid, con el que todavía le restaba un año de contrato, supone algo más de presión?

R: No, para nada. Y en caso de que así fuera tendría que convertirlo en una motivación. Eso se cambia desde dentro, una misma. No me queda otra que ir a por todas.

P: ¿Se siente, por lo tanto, una pionera dentro del fútbol femenino español?

R: En este caso sí, claro. Al final, se trata del primer traspaso entre clubes de fútbol femenino en España y sé que es algo completamente nuevo. Esto confirma que esta disciplina está creciendo, poco a poco, y ahora hay que seguir mejorando para que la evolución continúe y no se detenga.

P: ¿Fichar por el FC Barcelona es el paso más importante de su carrera?

R: Sin duda. Hasta ahora está claro que sí. El Barça siempre ha sido uno de los equipos más importantes del país, el año pasado nos disputaron la liga hasta el final e hicieron un gran papel en la Champions. Ya fue un paso importante cuando llegué a un club como el Atlético, y creo que esto es uno más para seguir avanzando con mi carrera.

P: Entre ese importante elenco de estrellas que va a reunir su nuevo club figura otra aragonesa, Bárbara Latorre, de Fabara.

R: Ya coincidí con ella en el antiguo Transportes Alcaine y un año en el Espanyol. Para Aragón creo que es un orgullo que estemos dos jugadoras en un equipo como el FC Barcelona.

P: Junto a Silvia Meseguer, las tres fueron las encargadas de poner el acento aragonés en el reciente Europeo de fútbol.

R: Caer en los penaltis hizo que nos fuéramos del torneo con un sabor amargo. Nosotras teníamos que hacer un buen papel y creo que lo conseguimos. Llegar hasta cuartos de final estaba dentro de nuestros planes. Dimos lo mejor de cada una, pero a veces las cosas salen y otras no.

P: Usted debutó con 16 años en Primera División. Y lo hizo, curiosamente, ante el FC Barcelona.

R: Así es. Recuerdo que fue en Zaragoza, un partido muy peleado, que disfruté muchísimo. A pesar de los nervios propios del debut, intenté salir a jugar tranquila. Es un día que recuerdo con mucho cariño.

P: Alcanzó la élite en su tierra, con el que actualmente es el Zaragoza CFF.

R: Entonces era un equipo muy fuerte. Ahora por presupuesto, supongo, no han podido mantener a algunas jugadoras, pero están haciendo buenas temporadas. Su mentalidad siempre es dejar al club en el mejor puesto posible.

P: ¿Volveremos a ver algún día a Mapi León jugar al fútbol en Zaragoza, pero sin vestir la camiseta del equipo rival?

R: Siempre se dice que nunca digas nunca. No se sabe dónde acabaré, pero desde luego no cierro esa puerta. Eso sí, espero que para que yo me retire queden todavía muchos años. Ahora me centro en dar lo mejor de mí y hacer una buena temporada con el FC Barcelona.