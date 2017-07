Fle: "La Federación Española necesita una regeneración total"

La noticia de la detención de Ángel María Villar no cogió por sorpresa a Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y es que el zaragozano se había convertido en los últimos años en uno de los mayores azotes del máximo dirigente federativo, al que había acusado de "clientelismo" y de una larga lista de "irregularidades".

Fle optó ayer por aferrarse a la prudencia, antes de valorar en profundidad los acontecimientos. "Lo que quiero es que se aclare el barullo. Claro que quiero hablar, porque he tenido que sufrir esta situación por no aceptar la corrupción que hay en aquella casa. Pero quiero ver cómo se sustancia para hablar con propiedad. Es una noticia de repercusión mundial y prefiero esperar a que esté todo mucho más claro", declaró a este periódico.

La enumeración de delitos que se le atribuyen a Villar y a sus máximos colaboradores –corrupción entre particulares, falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes– no causan extrañeza en Fle, quien reivindica su largo empeño en denunciarlos. "Llevo 14 años denunciando la corrupción en la Federación Española de Fútbol. Si hay alguien que ha peleado contra esta situación desde 2003 soy yo. Eso lo conoce todo el mundo. Si en su momento se hubieran tomado las medidas oportunas contra lo que denuncié, el fútbol español sería en estos momentos otra historia muy diferente. Yo no soy dudoso en esto. Siempre he estado enfrente y mis votos siempre han sido contrarios a esta situación porque no conocíamos las cuentas y sabíamos de las irregularidades", aseveró.