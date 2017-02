Bárbara Latorre: "El fútbol femenino está en su mejor momento"

-¿Cómo se encuentra una vez superados los problemas en el tobillo?

-Con muchas ganas de ayudar al equipo. Cuando permaneces un tiempo así al margen, cuentas las horas para volver.

-¿Confía en contar con minutos este sábado?

-Estoy a disposición del míster. Estoy recién recuperada, pero si Xavi (por Xavi Llorens, entrenador del Barça femenino) decide ponerme, yo encantada.

-¿Qué siente cada vez que vuelve a Zaragoza?

-Siempre es especial porque conservo grandes amigas como Clara o Lara y no olvido que con el Prainsa Zaragoza (antigua denominación del club) di el salto al fútbol 11. Además, siempre vienen a verme mis familiares, algo que te da un plus de ánimo.

-Si quieren seguir la estela del Atlético Féminas, no pueden fallar...

-La clasificación está muy apretada. Tenemos el liderato a cuatro puntos y cualquier tropiezo nos complicará mucho las aspiraciones de ser campeonas de liga.

-¿Esperaba entrar en la convocatoria para la Copa Algarve o pactó su ausencia con el seleccionador?

-Mantuve contactos con Vilda para valora mi situación. Después de más de un mes de baja, veo lógico que me haya descartado. Hay compañeras que están al 100% y merecen ir.

-¿No teme que Vilda pueda definir un bloque de cara al Europeo?

-De aquí a julio -fecha de inicio del torneo, que se disputará en Holanda- tengo que dedicarme a trabajar duro para convencerle. Si las lesiones me respetan, confío en estar entre las convocadas.

-¿Se nota la entrada del nuevo seleccionador en el puesto de Ignacio Quereda?

-Yo no llegué a ser entrenada por Quereda. He conocido sus métodos a través de lo que me han contado mis compañeras y no puedo evaluar su trabajo. Lo que sí puedo decir que estoy muy a gusto con Vilda; ha aportado aire fresco.

-¿Estamos ante la mejor selección española?

-Pienso que sí. El hecho de que la liga se haya profesionalizado le ha dado un empujón al fútbol femenino, que vive el mejor momento de su historia. Cada vez hay más jugadoras que compiten bien y eso se refleja en el combinado nacional.

-¿Dónde está el techo de la ‘roja’?

-Nuestro rendimiento en el Europeo dependerá mucho de lo que resta de temporada. Si las jugadoras alcanzan un gran nivel con sus respectivos clubes, la motivación para la cita de Holanda será mayor. Este tipo de torneos son una guinda a lo hecho durante la temporada.

-¿Cuál es el gran reto de Bárbara Latorre?

-Todavía no he ganado la liga española. En estos momentos, es el trofeo que más me ilusiona.