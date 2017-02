Laguardia: "El Real Zaragoza es mi casa; ojalá pueda volver"

-¿Es su mejor momento con el Alavés?

Por supuesto. Nunca había vivido algo así en el fútbol. Ascender a Primera y competir de la forma que lo estamos haciendo tiene mucho mérito. Estamos completando una Liga fantástica y el haber alcanzado la final de Copa del Rey es un premio.

-¿Cómo ha evolucionado como futbolista desde su marcha del Real Zaragoza?

Los años te dan experiencia y madurez para afrontar mejor las situaciones que se presentan en los partidos. Actúas con más tranquilidad y eso se nota en el resultado de tus acciones.

-¿En qué aspecto del juego cree que ha mejorado más?

En el posicionamiento. Compañeros como Pelegrín, Jarosik o Alexis me han enseñado a colocarme. También creo que hago mejores cambios de orientación, un aspecto que trabajé intensamente con Pepe Bordalás.

-¿Se juega más relajado sin sentir la presión de defender los colores de su ciudad?

Sí. Y más en mi caso porque soy una persona muy pasional. Como aficionado del Real Zaragoza, en su día sentí la necesidad de tener que ganar cada fin de semana. Ese peso es complicado de soportar.

-¿Qué diferencia hay entre la forma de trabajar en uno y otro club?

Cuando me fui del Real Zaragoza, la situación era realmente complicada. El club estaba a punto de desaparecer y no dejaban de surgir temas extradeportivos. En Vitoria, gané tranquilidad. El Alavés, con las cuentas saneadas, me presentó un proyecto a medio plazo que me pareció interesante y estable.

-Y las aficiones, ¿son muy distintas?

A la del Real Zaragoza le cuesta asumir el presente. Ha disfrutado de plantillas de mucho nivel y no tolera ver a su equipo en Segunda. La del Alavés destaca por su sentimiento de pertenencia; está ahí en las buenas y en las malas.

-¿Ese apoyo es una de las claves del éxito actual?

Sí. Sin lugar a dudas. En el tiempo que llevo aquí, el público no ha dejado de apoyar al equipo. Con su calor ha sido más fácil crecer.

-Y el entrenador, Mauricio Pellegrino, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene?

Tanto él como el director deportivo, Sergio Fernández, están haciendo las cosas bien. Hay que tener en cuenta que en verano llegaron 16 o 17 futbolistas nuevos a la plantilla. Es difícil formar un equipo nuevo y competir a un nivel tan exigente.

-Como central que fue en su día, ¿qué consejos le da Pellegrino?

Desde que llegó, me está ayudando mucho en el aspecto táctico. Es muy meticuloso y el hecho de haber jugado en equipos como el Barça o el Valencia le da un plus de experiencia que está al alcance de pocos.

-¿Hasta qué punto ha influido la opinión del argentino en su renovación?

Más que la opinión, lo que he tenido en cuenta es su confianza, el que me haya puesto de titular en la mayoría de los partidos. Además, he valorado el trato del club; es la segunda vez que me renuevan en poco tiempo.

-¿Espera que en 2020, cuando expire este nuevo contrato, el Real Zaragoza esté jugando en Primera?

Confío en que asciendan antes de 2020 y, si es en 2017, mejor que mejor. El equipo actual tiene calidad, pero necesita una racha de buenos resultados que lo haga despegar en esta segunda vuelta.

-¿Mantiene la ilusión de volver algún día?

Cuando me fui dije que no era un adiós, sino un hasta luego. El Real Zaragoza es mi casa, tengo muchos amigos y ojalá pueda volver en el futuro.