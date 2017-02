El otro Zaragoza-Levante

La castellonense Sara Monforte -militó ocho temporadas en el Levante en tres etapas diferentes- es la jugadora que mejor puede analizar la entidad del rival. "Son un bloque trabajado y compacto que está completando una temporada increíble. Tiene mucho mérito que, a pesar de contar con un presupuesto muy inferior al de las chicas del Atlético Féminas y del Barça, puedan pelear por un puesto de Champions", comenta la veterana centrocampista, que guarda "un cariño especial" a su exequipo.

"Me pasa lo mismo que cuando me enfrento al Valencia o al Espanyol: a una le vienen a la mente los momentos vividos allí. Con el paso de los años, valoras más lo bien que te trataron. Siempre estaré muy agradecida", añade Monforte, aunque matiza que "con el pitido inicial del colegiado los recuerdos pasan a un segundo plano".

En ese sentido, advierte que el "mayor peligro" del Levante está en su potente delantera. Ahí acumula jugadoras de la talla de la mexicana Charlyn Corral o de la turolense Adriana Martín, que en 2014 volvió a España tras un largo periplo por Estados Unidos. Esa misma temporada, la de La Puebla de Valverde fue la máxima goleadora de la competición doméstica con 22 tantos. Después, en febrero de 2016, sufrió una grave lesión de rodilla que la ha mantenido apartada de los terrenos de juego hasta hace escasas jornadas.

"Ha sido un periodo muy duro porque, además de romperme el ligamento cruzado y el menisco, dañé también el cartílago. Llegué a pensar en la retirada, pero por suerte ya me voy encontrando mejor. El otro día tuve la oportunidad de disputar los 90 minutos en un amistoso y este domingo, si el míster lo requiere, estaré a su disposición", explica Martín, que, con 30 años, encara la recta final de su carrera. "Nunca pienso en el final, pero es evidente que se está acercando", asume, antes de entrar a valorar el futuro.

"Soy muy feliz en el Levante, un club humilde que me hace sentir como en casa, pero no sé lo que llegará después", confiesa, y deja abierta la puerta de regreso a la Comunidad que la vio nacer: "Siempre me he sentido orgullosa de pasear el nombre de Aragón por los lugares en los que he estado. Marché cuando era pequeña y, pese a no haber jugado nunca en el Zaragoza, lo observo de un modo distinto. Dentro de un tiempo quizá surja la oportunidad, pero ahora solo pienso en que el domingo lo tendré como contrincante".

Por último, Martín, que espera encontrar rostros conocidos entre los aficionados que pueblen las gradas durante el encuentro, hace su particular pronóstico. "Tenemos que demostrar por qué estamos arriba en la clasificación y confío en que ganemos por 0-2", concluye.